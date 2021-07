Vaccinmaker Pfizer zal de Amerikaanse autoriteiten deze maand om goedkeuring voor een derde coronaprik gaan vragen, meldt het bedrijf donderdag. Deze zogenoemde booster zou zes maanden na de tweede prik moeten worden gezet en de effectiviteit van het vaccin verbeteren.

Farmaceuten Pfizer/BioNTech en Moderna maakten donderdag bekend dat hun vaccins mogelijk veel effectiever zijn met een derde prik. De antistoffen tegen het coronavirus zouden na die derde vaccinatie vijf tot tien keer zo effectief zijn als na twee prikken.

Uit analyse van de besmettingen in Israël, waar het overgrote deel van de bevolking is ingeënt met Pfizer, bleek dat de effectiviteit van de vaccins daalde na een half jaar. De recentste besmettingen vonden met name plaats onder mensen die in januari en februari waren gevaccineerd.

De besmettelijkere deltavariant speelde hierbij geen rol, benadrukt Pfizer-onderzoeker Mikael Dolsten. "Het Pfizer-vaccin is erg effectief tegen de deltavariant, maar na zes maanden is er het risico op herbesmetting, doordat antistoffen - zoals verwacht - afnemen."

Volgens Dolsten hebben verschillende Europese landen het bedrijf al benaderd voor boosters. Sommige landen zouden al van plan zijn om die te introduceren voordat de Verenigde Staten zich hierover buigen. De boosters zouden vooral belangrijk zijn voor ouderen, zegt de farmaceut die samen met het Duitse BioNTech het vaccin ontwikkelde.

Eind juni zeiden Amerikaanse onderzoekers nog dat de vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna het immuunsysteem dusdanig lang aan het werk zetten dat ze mogelijk jarenlang bescherming bieden tegen het virus, mits het virus niet muteert op een manier die de vaccins omzeilt.

De bedrijven verwachten binnenkort meer informatie over het onderzoek vrij te geven.