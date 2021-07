Begin deze week schreven we op NU.nl dat het stijgend aantal coronabesmettingen nog geen reden tot zorg was, maar inmiddels overweegt het kabinet nachtclubs te sluiten en evenementen af te blazen. Hoe komt het dat de situatie ineens is omgeslagen?

De rap stijgende besmettingscijfers zijn reden tot zorg voor het kabinet. Nog maar ruim een week geleden, op 30 juni, telde Nederland ruim zeshonderd positieve tests.

Dat was geen schrikbarend hoog aantal: in de twee weken ervoor schommelde het aantal dagelijkse positieve tests ook rond dat getal.

Maar in de dagen erna schoot het aantal positieve tests omhoog. Zaterdag werd de grens van duizend weer gepasseerd en drie dagen later die van tweeduizend.

Donderdag telde het RIVM 5.475 positieve tests en de steile lijn waarin het aantal gemelde coronabesmettingen deze week aflegt baart demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zorgen. Hij heeft daarom het Outbreak Management Team (OMT) gevraagd om met spoed bij elkaar te komen om te bespreken wat er nu moet gebeuren.

Oprukkende deltavariant baart zorgen

Het OMT-advies is nog niet gepubliceerd, maar wel lekte al via ingewijden van het kabinet uit dat het kabinet overweegt om vrijdag nieuwe maatregelen af te kondigen, zoals het sluiten van nachtclubs en het afgelasten van evenementen.

Toen het kabinet op 26 juni veel versoepelde, werd wel rekening gehouden met een toename van het aantal besmettingen. Maar dat de cijfers zo hard op zouden lopen kwam als een verrassing. Die flinke stijging is voor een deel toe te schrijven aan de veel besmettelijkere deltavariant van het coronavirus.

Tot nu toe stijgt het aantal coronapatiënten dat naar het ziekenhuis of zelfs de intensive care (ic) moet niet mee met de besmettingen, maar het aantal opnames loopt al de hele coronacrisis achter op het aantal besmettingen. Dat is logisch, want op de dag dat je je niet lekker voelt en positief wordt getest, hoef je doorgaans niet direct in het ziekenhuis te worden opgenomen.

De afgelopen week hoefden elke dag slechts enkele coronapatiënten in het ziekenhuis te worden opgenomen, met uitzondering van maandag, toen het er veertien waren. In totaal liggen er donderdag 196 coronapatiënten in het ziekenhuis, waarvan 90 op de ic.

Veel jongeren besmet tijdens feesten

Het RIVM meldde dinsdag dat het aantal besmettingen dat kon worden gelinkt aan horeca en feesten in een week tijd sterk was toegenomen. Logischerwijs gold dat ook voor het aantal besmettingen onder jongeren.

"Maar al die jongeren wonen en komen ergens, waar ook kwetsbaren zullen zijn", zegt hoogleraar klinische microbiologie Heiman Wertheim (Radboudumc) in gesprek met NU.nl. "Ouderen gaan daar ook iets van merken. In augustus gaan we weer ziekenhuisopnames zien door snel toenemende cijfers", voorspelt hij.

Hij vergelijkt de situatie met Israël en het Verenigd Koninkrijk, waar het aantal opnames ook is gegroeid. "En daar zijn toch ook mensen gevaccineerd."

“Het lijkt erop alsof de deltavariant sneller gaat dan het vaccineren.” Amrish Baidjoe, veldepidemioloog

Volledige vaccinatie - dat is pas een week of twee na de laatste prik - biedt voor de meeste mensen bescherming tegen ook de deltavariant van het coronavirus. "Maar in bepaalde wijken, bijvoorbeeld de Rotterdamse wijk Feijenoord, is 35 procent van de 65-plussers niet volledig gevaccineerd", weet veldepidemioloog Amrish Baidjoe.

De stijgende ziekenhuiscijfers die we kunnen verwachten gaan volgens Wertheim en Baidjoe niet leiden tot 'code zwart', maar kunnen de reguliere zorg in ziekenhuizen wel weer onder druk zetten. "Er zitten gaten in de vaccinatiedekking", aldus Baidjoe, die ook onderdeel is van Red Team, dat bestaat uit een groep experts dat het kabinet in de coronacrisis ongevraagd van advies voorzag.

Die gaten worden volgens hem wel gedicht, maar dat lukt niet zomaar. "Mensen hebben weerstand tegen de vaccins of weten niet hoe het werkt. Huisartsen gaan de wijk in, maar dat kost tijd", legt de veldepidemioloog uit. "Tegelijkertijd zien we dat de deltavariant zich heel snel verspreidt. Het is een soort wedloop tussen wat sneller gaat: vaccinatie of de deltavariant. Het lijkt erop alsof de deltavariant sneller gaat."

Vakantiegangers vrezen voor 'rood' Nederland

Daarnaast is er nog een andere reden waarom maatregelen nodig zouden kunnen zijn. Veel Nederlanders willen deze zomer op vakantie in het buitenland, maar op het moment dat Nederland te veel besmettingen telt kan Nederland door andere landen op 'rood' worden gezet.

Dat betekent in sommige gevallen dat je bij aankomst in het vakantieland eerst twee weken in quarantaine moet. Dat zullen veel vakantiegangers niet zien zitten.

Of het daadwerkelijk tot maatregelen komt, blijkt waarschijnlijk vrijdagavond. Dan beschikt het kabinet over het OMT-advies en volgt mogelijk een persconferentie waarin meer bekend wordt gemaakt.