Het aantal Nederlanders met corona stijgt deze week hard.

Landen om ons heen weten dat ook. De kans bestaat dat er strengere regels komen als je naar het buitenland op vakantie wilt. Die landen willen natuurlijk liever geen besmette Nederlanders op bezoek krijgen. Hoe welkom zijn we straks nog in het buitenland? Veel is (helaas) nog onduidelijk.

Wat er precies zal veranderen voor Nederlandse vakantiegangers als het misgaat in ons land, weten we nog niet. Dat wordt dan pas besloten, en zal per bestemming verschillen.

Omdat het niet in elk land even goed gaat met corona, is een kleurenkaart bedacht waar Europese regeringen naar kijken. De kleuren laten zien hoe hoog het aantal besmettingen per regio in Europa is:

Let op: deze kaart is géén reisadviezenkaart. Hij laat niet zien in welke landen je welkom bent. Maar hij geeft wel een idee: hoe roder een land, hoe zorgwekkender. Dat werkt twee kanten op:

Regeringen kunnen besluiten: "We laten onze bevolking niet meer op vakantie gaan in rode gebieden. Want misschien lopen ze er corona op en nemen ze dat mee terug naar ons land."

Of regeringen kunnen besluiten: "De bevolking uit rode gebieden mag niet op vakantie komen in ons land. Anders brengen ze misschien wel corona mee."

Of allebei.

Tot nu toe is Nederland deels oranje en deels groen op de kaart. Nog niet zo zorgwekkend dus. Maar als het aantal besmettingen in ons land blijft stijgen, verandert dat. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zei woensdag dat hij denkt dat Nederland binnenkort rood of zelfs donkerrood wordt. Mogelijk gebeurt dat volgende week.

Landen mogen zelf beslissen of Nederlanders dan nog steeds welkom zijn. En op welke manier. De kans is groot dat (sommige) landen Nederlanders extra regels gaan opleggen.

Een voorbeeld: het zou straks best kunnen dat je in bijvoorbeeld Italië van harte welkom blijft, maar in Spanje eerst twee weken in quarantaine moet. En in Oostenrijk na aankomst eerst een extra coronatest moet doen. Of omgekeerd.

Landen mogen zelf beslissen of Nederlanders nog steeds welkom zijn als Nederland binnenkort rood zou worden. Landen mogen zelf beslissen of Nederlanders nog steeds welkom zijn als Nederland binnenkort rood zou worden. Foto: ANP

Zelfs als je je coronaprik al hebt gehad, kun je te maken krijgen met extra regels. Ook dat mogen landen zelf bepalen. Misschien gaat het ook wel anders werken: dat je als Nederlander straks in quarantaine moet, behalve als je al gevaccineerd bent.

Het coronapaspoort biedt ook al geen garantie. Tot nu toe ben je met zo'n paspoort welkom in bijna alle Europese landen. Het toont aan dat je net negatief bent getest op corona, een prik hebt gehad of bent genezen.

Zelfs als Nederland 'op rood' gaat, kun je waarschijnlijk nog met het coronapaspoort reizen. Maar landen die dat willen, mogen daarnaast nog extra regels invoeren.

Met het coronapaspoort ben je tot nu toe in alle landen van de Europese Unie welkom. Met het coronapaspoort ben je tot nu toe in alle landen van de Europese Unie welkom. Foto: ANP

Hoe kom ik erachter wat de regels zijn in mijn vakantieland?

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken bepaalt voor elk land in de wereld een reisadvies voor Nederlanders. Op deze website kun je dat opzoeken.

Trek je op de site niet te veel aan van de kleuren van elk land. Vooral de tekst is belangrijk. Je leest er of er strenge regels gelden voor Nederlanders, of er gewoon naartoe kunt. Tot nu ben je gelukkig nog overal welkom in de Europese Unie.

Het is ook mogelijk om via NU.nl op te hoogte te blijven van de situatie op jouw vakantiebestemming. Daarvoor klik je hier.

105 Wanneer kleurt Nederland rood en komt jouw vakantie in gevaar?

We zijn benieuwd naar je mening over dit artikel. Klik hier om je feedback achter te laten in een korte vragenlijst van een minuut.