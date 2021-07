De Luxemburgse premier Xavier Bettel heeft enkele dagen na zijn opname vanwege een coronabesmetting het ziekenhuis kunnen verlaten. De 48-jarige regeringsleider was daar zondag kort opgenomen ter observatie, maar al snel bleek dat hij zieker was dan aangenomen.

Inmiddels is de toestand van Bettel verbeterd. Bettel zal zijn officiële taken vrijdag via telewerken hervatten, aldus de Luxemburgse regering.

De eerste minister, die pas eenmaal was ingeënt tegen COVID-19, moest naar het ziekenhuis toen het zuurstofgehalte van zijn bloed te laag bleek. Begin deze week gold zijn gezondheidstoestand nog als ernstig.

Bettel testte enkele dagen na een Europese top eind juni in Brussel positief. Hij zou op de bijeenkomst geen nauw contact hebben gehad met demissionair premier Mark Rutte en de andere EU-leiders.