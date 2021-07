Het aantal geregistreerde coronabesmettingen is opnieuw explosief gestegen. Donderdag werden er 5.475 nieuwe positieve tests gemeld door het RIVM. Het kabinet overweegt vanwege de enorme toename vrijdag nieuwe maatregelen aan te kondigen.

Aantal positieve coronatests afgelopen zeven dagen Donderdag 8 juli - 5.475

Woensdag 7 juli - 3.660

Dinsdag 6 juli - 2.213

Maandag 5 juli - 1.523

Zondag 4 juli - 1.210

Zaterdag 3 juli - 1.130

Vrijdag 2 juli - 942

Als er door het snel oplopend aantal besmettingen nieuwe maatregelen nodig zijn, kondigt het kabinet die volgens demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) morgen aan. Het kabinet zou onder meer overwegen om clubs te sluiten en evenementen af te blazen.

Het aantal positieve tests neemt sinds begin deze week exponentieel toe. Zowel van dinsdag op woensdag als van woensdag op donderdag steeg het aantal positieve tests met ruim de helft.

"We zien een hele snelle stijging. Die vertaalt zich nog niet in ziekenhuisopnames, maar het gaat wel snel", aldus De Jonge.

"Waar we steeds hebben ingegrepen was vanwege het beschermen van kwetsbaren en het niet overbelasten van ziekenhuizen. De besmettingen van nu komen in hoge mate voor bij jongeren en die komen niet onmiddellijk in het ziekenhuis."

Het kabinet is momenteel in afwachting van een spoedadvies van het Outbreak Management Team (OMT). Dat werd woensdag gevraagd naar aanleiding van de toename van het aantal positieve tests en wordt naar verwachting vrijdagochtend besproken. Dan wordt besloten of er maatregelen nodig zijn, die dan mogelijk 's avonds in een persconferentie toegelicht worden.

Wellicht komen vrijdagochtend ook de voorzitters van de veiligheidsregio's vroeg bijeen voor een extra Veiligheidsberaad.

Vooral in grote steden veel positieve tests

De 5.475 besmettingen van donderdag vormen de grootste stijging binnen 24 uur sinds 14 mei. Amsterdam telde met 729 positieve tests de meeste nieuwe gevallen, het grootste aantal sinds 25 oktober.

In Rotterdam kwamen 416 besmettingen aan het licht en in Utrecht 387. Daarna volgt Groningen met 374 positieve tests. Niet eerder waren er in één dag zo veel positieve tests in de noordelijke studentenstad.

De explosieve stijging in het aantal besmettingen vertaalt zich nog niet naar de ziekenhuizen. Momenteel liggen er voor het eerst sinds september minder dan tweehonderd coronapatiënten in het ziekenhuis. Minder dan honderd daarvan liggen op de intensive care.