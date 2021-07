Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) waarschuwde woensdag dat het Europese reisadvies voor Nederland kan gaan tegenvallen. Nederland zou binnenkort rood, of zelfs donkerrood kunnen worden. Maar, op basis van welke normen worden de kleuren gekozen?

Het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) bepaalt of een Europese regio groen, oranje, rood of donkerrood kleurt.

In Nederland krijgt iedere provincie een aparte kleur. Welke kleur iedere provincie krijgt, hangt af van twee dingen. Het aantal positieve testen en het percentage mensen dat positief test.

Het ECDC bepaalt de gevolgen van een kleurverandering voor vakantiegangers en andere reizigers niet. Dat doen de EU-lidstaten zelf. De gevolgen kunnen dus per land verschillen.

Zo werken de kleurcodes

Dit zijn de eisen waaraan een land moet voldoen per kleur:

Een regio krijgt de kleur groen in een van de volgende twee situaties:

Het aantal nieuw vastgestelde coronabesmettingen was de afgelopen twee weken minder dan 50 op de 100.000 inwoners. Ook was de afgelopen week minder dan 4 procent van de afgenomen coronatesten positief.

Het aantal nieuwe vastgestelde besmettingen was de afgelopen twee weken minder dan 75 op de 100.000 inwoners. Ook was de afgelopen week minder dan 1 procent van de afgenomen coronatesten positief.

Een regio krijgt de kleurcode oranje in een van de volgende situaties:

Het aantal nieuw vastgestelde besmettingen was de afgelopen twee weken minder dan 50 op de 100.000 inwoners. Maar de regio is niet groen, omdat het percentage positieve testen de afgelopen week meer dan 4 procent was.

Het aantal nieuw vastgestelde besmettingen was de afgelopen twee weken minder dan 75 per 100.000 inwoners. Maar, de regio is niet groen omdat het percentage positieve testen de afgelopen week meer dan 1 procent was.

Het aantal nieuw vastgestelde besmettingen was de afgelopen twee weken tussen de 75 en 200 per 100.000 inwoners. Ook was de afgelopen week minder dan 4 procent van de afgenomen coronatesten positief.

Een regio krijgt de kleurcode rood in één van de volgende situaties:

Het aantal nieuw vastgestelde besmettingen was de afgelopen twee weken tussen de 75 en 200 per 100.00 inwoners. Maar, de regio is niet oranje, omdat het percentage positieve testen de afgelopen week meer dan 4 procent was.

Het aantal nieuw vastgestelde besmettingen lag de afgelopen twee weken tussen de 200 en 500 per 100.000 inwoners. Het percentage positieve testen maakt bij deze besmettingscijfers niet meer uit.

Worden er meer dan 500 besmettingen per 100.000 inwoners vastgesteld in twee weken tijd, dan kleurt een regio donkerrood. Als er heel weinig wordt getest in een regio, dan geeft het ECDC geen kleurcode af, maar wordt de regio grijs.

Wat betekent dit nu voor Nederland?

Als je deze regels zou toepassen op heel Nederland, dan wordt Nederland donkerrood als er in twee weken tijd bijna 88.000 besmettingen worden vastgesteld. Dit komt neer op gemiddeld 6.250 besmettingen per dag in die twee weken.

Nederland wordt al rood als het percentage positieve testen meer dan 4 procent is en er in twee weken tijd ruim dertienduizend besmettingen worden vastgesteld. Dit komt neer op gemiddeld 938 besmettingen per dag.

Donderdag meldde het RIVM 5.475 positieve testen. Het percentage mensen dat bij de GGD positief testte was in de cijfers van donderdag 11 procent.

In de praktijk kijkt het ECDC niet naar heel Nederland, maar dus naar de provincies. Het is in theorie mogelijk dat Groningen nog groen blijft, terwijl Zuid-Holland al rood kleurt.