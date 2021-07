Het is "hartstikke druk" bij de teststraten van de GGD, zegt een woordvoerder van koepelorganisatie GGD GHOR tegen NU.nl. Iedereen kan nog binnen 24 uur worden getest, maar mensen zullen daarvoor soms wel naar een andere locatie moeten. Ondertussen schalen de GGD's op om de toenemende testvraag aan te kunnen.

Het aantal testvragen is flink gestegen in de afgelopen week, laat de woordvoerder weten. "Mensen kunnen nog wel binnen een etmaal terecht, maar we zien wel dat dat niet op alle locaties gaat. Dat is omdat dan op die ene locatie, op dat moment, geen plek is." Daardoor kan het voorkomen dat mensen voor een snelle test moeten uitwijken naar een verder gelegen testlocatie.

Volgens de woordvoerder is de GGD aan het opschalen, maar precieze details daarover kan ze nog niet delen. "We kijken heel erg naar waar vraag is. Want wat er nu gewoon moet gebeuren, is dat iedereen die getest wil worden dat ook kan binnen 24 uur."

De GGD's zien de drukte al langere tijd toenemen. "We zijn al een paar dagen aan het kijken hoe dit zich ontwikkelt", aldus de woordvoerder.

De tests bij de GGD's staan los van de teststraten van Testen voor Toegang, waar mensen zich kunnen laten testen om bijvoorbeeld naar een festival of discotheek te kunnen. Daar is het de afgelopen tijd ook druk geweest en ontstonden wachtrijen vanwege de grote vraag.

Soms alleen nog risicogestuurd contactonderzoek

GGD GHOR kijkt nog naar waar het precies te druk is. Meerdere regio's hebben al moeten afschalen van volledig bron- en contactonderzoek naar risicogestuurd bron- en contactonderzoek. In die regio's worden alleen nog de positief geteste mensen zelf benaderd, evenals contactpersonen met grote risico's.

In Noord-Holland is het volgens Het Parool vrijwel onmogelijk om online een afspraak te maken. Amsterdammers zouden moeten uitwijken naar onder meer Zoetermeer. Een woordvoerder van de lokale GGD zegt tegen het nieuwsmedium dat er wel genoeg plek is om te testen en dat mensen moeten bellen voor een afspraak. De volle teststraten in de provincie zouden vooral het gevolg zijn van mensen die zich willen laten testen voor vakantie.

Dat het aantal afgenomen tests aan het stijgen is, bleek dinsdag ook al uit de weekupdate van het RIVM. In de voorbije week lieten 154.104 mensen zich testen, een stijging van 22 procent ten opzichte van de week ervoor.