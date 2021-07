Dankzij het vaccinatietraject is het aantal mensen dat coronagerelateerde klachten ontwikkelt in Duitsland drastisch gedaald. Dat blijkt uit cijfers van het Robert Koch Instituut (RKI), het landelijke gezondheidsinstituut in Duitsland.

Het RKI, de Duitse tegenhanger van het Nederlandse RIVM, registreerde tot dusver bijna vierduizend gevallen van 'vaccindoorbraken'. Mensen kregen dan minstens twee weken nadat ze volledig waren ingeënt toch klachten door een coronabesmetting.

Het gaat om een fractie van de circa 975.000 ziektegevallen die de afgelopen twee weken werden gemeld bij mensen die niet (volledig) gevaccineerd waren. In Duitsland zijn inmiddels ongeveer 33 miljoen inwoners volledig gevaccineerd, zo'n 40 procent van de totale bevolking.

De cijfers wijzen er volgens het RKI op dat de vaccins zeer effectief zijn. In Duitsland wordt, net als in Nederland, geprikt met de vaccins van Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca en Janssen.

De snelheid waarmee mensen worden ingeënt neemt wel steeds verder af. Het ging afgelopen week om gemiddeld 710.000 prikken per dag. De week daarvoor lag dat gemiddelde op ruim 800.000, wat ook weer een afname was ten opzichte van de voorgaande periode.

Het RKI is tevens bezorgd over de opmars van de deltavariant. Die is inmiddels goed voor ongeveer twee derde van het aantal vastgestelde besmettingen in Duitsland. De vaccins beschermen echter ook goed tegen deze variant, aldus het RKI.