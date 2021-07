Vanwege het oplopende aantal positieve coronatests heeft demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) woensdag een spoedadvies aan het Outbreak Management Team (OMT) van het RIVM gevraagd. Maar op verschillende plekken in het land wordt dat advies niet afgewacht en nemen gemeenten en uitgaansgelegenheden zelf al extra maatregelen.

De eerste berichten over corona-uitbraken sinds de versoepelingen op 26 juni kwamen vanuit Enschede. In discotheek Aspen Valley brak het virus uit, ondanks dat de discotheek naar eigen zeggen extra voorzorgsmaatregelen had getroffen. Het aantal besmettingen dat terug te leiden is naar de discotheek is opgelopen tot meer dan 180.

Inmiddels hebben meerdere steden en uitgaansgelegenheden te maken gehad met coronaclusters. Als gevolg daarvan worden al aanvullende maatregelen getroffen, zo is te zien in onder meer Utrecht, Eindhoven, Amsterdam en Groningen.

Hoe zat het ook alweer met de versoepelingen? Door de versoepelingen van de coronaregels op 26 juni kunnen mensen met een negatieve coronatest zich weer in het uitgaansleven begeven zonder dat zij 1,5 meter afstand hoeven te houden. Bij discotheken en nachtclubs moeten bezoekers aantonen dat ze gevaccineerd zijn of geen corona hebben. Dat kan met de CoronaCheck-app. Mensen kunnen via Testen voor Toegang een gratis sneltest doen.

Het is goed mogelijk dat het groeiende aantal positieve tests deels te maken heeft met deze toegangstesten. Er worden nu meer tests afgenomen, waardoor ook meer positieve tests worden gevonden.

Utrecht versterkt handhaving op uitgaansavonden

In de gemeente Utrecht raken de laatste tijd vooral veel jongeren besmet met het virus. Die besmettingen zijn vooral het gevolg van informele feesten en vakanties, schrijven lokale media.

Ondanks dat de oplopende besmettingen niet direct terug te leiden zijn naar de horecagelegenheden, versterkt de gemeente het toezicht en de handhaving tijdens uitgaansavonden, zegt burgemeester Sharon Dijksma tegen RTV Utrecht. "We gaan af op excessen en treffen waar nodig passende maatregelen. Het begint met een waarschuwing. Daarna kan een boete volgen of zelfs sluiting. Ook is er extra aandacht voor de wachtrijen voor uitgaansgelegenheden, waar de 1,5 meter nog wel geldt."

Geen terrassen in Eindhovense uitgaansstraat

Uitgaansstraat Stratumseind in Eindhoven moet het tijdens stapavonden doen zonder terrassen. Het oplopende aantal besmettingen zorgt ervoor dat de gemeente heeft besloten de terrassen voorlopig weg te halen. Het werd er tijdens uitgaansavonden namelijk zodanig druk dat het voor bezoekers moeilijk werd om afstand te houden.

Door de terrassen te verwijderen ontstaat er meer ruimte voor de feestgangers en andere passanten in de smalle straat. "Ondanks dat horecaondernemers over het algemeen heel goed hun verantwoordelijkheid nemen, is deze maatregel nodig", liet de gemeente weten.

Amsterdamse clubs gaan dit weekend niet open

In Amsterdam, waar het aantal besmettingen volgens de GGD in een week tijd met 145 procent steeg, blijven enkele clubs uit voorzorg dicht. Het gaat in ieder geval om twee clubs aan de Reguliersdwarsstraat: club NYX en café Exit.

"De risico's zijn afgelopen week erg hoog gebleken in combinatie met de huidige toegangsregels die we strikt hebben gehanteerd. Daarom is de kans te groot dat we dit weekend onze bezoekers, personeel en artiesten niet een safe space kunnen bieden in onze club", zo meldden de clubs op sociale media.

Er zouden al tientallen mensen besmet zijn geraakt tijdens Testen voor Toegangsfeestjes in Amsterdam, zo bleek uit onderzoek door NH Nieuws en AT5. Een van de clubs waar mensen na bezoek positief testten, was club NYX.

Op verschillende plekken ging het ondanks toegangsregels toch mis. Hoe kan dat? Er zou zijn gesjoemeld met QR-codes. Bezoekers zouden elkaars toegangsbewijs hebben gebruikt, en zo zonder negatieve coronatest binnen zijn gekomen. Dat zou onder meer zijn gebeurd in Aspen Valley.

Ook is het enkele keren mis gegaan bij Testen voor Toegang zelf. Zo maakte een medewerker een fout bij het invoeren van de testuitslag van een Amsterdamse man. Hij ging op stap in de veronderstelling negatief te zijn getest, maar bleek positief. Shooters, de club waar de man op stap was, houdt uit voorzorg de deuren dicht.

Tegelijkertijd ontbreekt het aan goede handhaving van de maatregelen in uitgaansgebieden, bleek uit een rondgang van Trouw.

Daarnaast hebben critici zo hun vraagtekens bij het testbeleid van Testen voor Toegang. De organisatie gebruikt namelijk sneltesten. Deze zijn minder gevoelig dan de PCR-testen die de meeste GGD-teststraten gebruiken.

Meerdere cafés in Groningen sluiten voorlopig deuren

Nog geen twee weken nadat de versoepelingen van kracht zijn gegaan, sluiten verschillende cafés in Groningen voorlopig de deuren.

Een van de Groningse horecaondernemers zegt tegen RTV Noord de beslissing te hebben genomen na overleg met zijn personeel. De horecabaas liep afgelopen weekend zelf een besmetting op en ontving ook zorgelijke signalen vanuit zijn personeel, zegt hij tegen het nieuwsmedium. Zo zouden er testen zijn vervalst en mensen bij een groot huisfeest zijn geweest voor ze een uitgaansgelegenheid bezochten.

Daarnaast zijn in de stad meerdere clusters vastgesteld die terug zijn te leiden naar studentenverenigingen. Burgemeester Koen Schuiling liet woensdag tijdens de gemeenteraad weten vooralsnog niet in te grijpen.