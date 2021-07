Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) vraagt het Outbreak Management Team (OMT) van het RIVM om een spoedadvies wegens het snel oplopende aantal besmettingen met het coronavirus, zo heeft hij woensdag bekendgemaakt. Als het OMT donderdag extra maatregelen adviseert, besluit het kabinet waarschijnlijk vrijdag nog of er nieuwe maatregelen komen.

Woensdag werden er 3.688 besmettingen gemeld. "Je ziet dat het rap oploopt", aldus De Jonge. Vorige week lag het dagelijkse aantal besmettingen nog tussen zevenhonderd en achthonderd.

De Jonge wil weten hoe de cijfers geduid kunnen worden. Ook wil hij duidelijkheid of de doelen van het kabinet, zoals het beschermen van kwetsbare mensen en het laag houden van het aantal bezette ziekenhuisbedden, op de korte termijn in gevaar komen.

Het aantal positieve coronatests steeg woensdag voor de achtste dag op rij. Het groeiende aantal heeft mogelijk voor een deel te maken met Testen voor Toegang. Mensen die op stap willen, moeten sinds vorige week een vaccinatiebewijs of negatieve testuitslag laten zien om naar binnen te mogen. Daardoor zijn er de afgelopen dagen veel meer tests afgenomen.



Veel positief geteste mensen hebben het coronavirus opgelopen in een café of discotheek. Van de nieuwe gevallen waar de bron van bekend is, is bijna 19 procent besmet geraakt tijdens een bezoek aan de horeca. Ruim de helft (55 procent) van de positieve tests werd afgenomen bij jongeren tussen de 15 en 24 jaar.

Aantal vastgestelde besmettingen per dag