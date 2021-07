Kinderen tot en met twaalf jaar hoeven vanaf maandag niet meer thuis te blijven als ze verkoudheidsklachten hebben. Ze hoeven zich bij verkoudheidsklachten ook niet meer te laten testen. Het zogenoemde snottebellenbesluit wordt met instemming van het Outbreak Management Team (OMT) aangepast, schrijft demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge woensdag in een brief aan de Tweede Kamer.

De regels voor de groep kunnen versoepeld worden omdat kinderen nauwelijks een rol spelen in de verspreiding van het coronavirus en omdat daar nu sowieso minder mensen mee besmet zijn. Overigens waren die regels al soepeler voor kinderen van nul tot en met vier jaar.

De nieuwe regels gelden in ieder geval tot het nieuwe schooljaar. Niet alle kinderen krijgen hier direct mee te maken. Scholen in de regio Noord hebben vanaf zaterdag zomervakantie. Regio Midden volgt een week later en Regio Zuid is over twee weken aan de beurt.

Demissionair minister Arie Slob (Onderwijs) nam het 'snottebellenadvies' op 6 februari over van het OMT. Dat was twee dagen voordat de basisscholen en kinderopvangcentra voor het eerst sinds de kerstvakantie weer opengingen. Een uitzondering was er voor basisschoolkinderen die af en toe hoestten of bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts hadden, zonder koorts en benauwdheid.

Een belangrijke reden voor de invoering van de 'snottebelregel' was destijds de opmars van de alfavariant (voorheen de Britse variant) van het virus.

Ministerie breidt quarantainebelteam uit

Verder schrijft De Jonge in zijn brief dat de risicokaart van Nederland waarop per regio te zien is hoe groot het coronarisico is, voortaan wekelijks in plaats van iedere twee weken vernieuwd zal worden. De kaart geeft zo een actueler beeld, aldus de minister.

Verder meldde hij dat het team dat telefonisch controleert of mensen zich wel aan hun quarantaineplicht houden, meer gaat bellen. Dat was nodig omdat het Verenigd Koninkrijk een zeerhoogrisicogebied is geworden. Sinds vorige week kunnen vijfhonderd mensen per dag gebeld worden. Dat was eerder driehonderd per dag.

Als het belteam denkt dat iemand zich niet aan de regels houdt, kan de gemeente een controleur langssturen. Er zijn zeker 31 bekeuringen uitgeschreven, aldus de minister.