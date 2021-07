Het reisadvies ten aanzien van de Portugese regio Algarve wordt donderdag aangescherpt: kleurcode geel wordt kleurcode oranje. Dat maakt het ministerie van Buitenlandse Zaken woensdag bekend. Binnen de EU worden geen reisadviezen versoepeld, daarbuiten wel.

Vakanties naar Portugal Volgen Ontvang een melding als het reisadvies verandert

Reizigers die momenteel in de Algarve zijn, moeten vanaf donderdag bij terugkomst een vaccinatiebewijs, herstelbewijs of negatief testbewijs laten zien. Zij hoeven niet in thuisquarantaine, schrijft het ministerie.

De situatie in Portugal, maar ook in Cyprus, op het Spaanse vasteland, op de Canarische Eilanden en op de Balearen wordt nauwlettend in de gaten gehouden door het RIVM.

De deskundigen zien dat de coronacijfers zich overal in Europa in een dalende lijn bewegen, maar dat de besmettingsgraad in bijvoorbeeld de Spaanse regio's Catalonië, Andalusië en Valencia te hoog is. Daarom blijft kleurcode oranje gelden voor het Spaanse vasteland.

Elf bestemmingen buiten EU van 'oranje' naar 'geel'

Voor reisadviezen buiten de EU neemt Nederland de Europese reisrichtlijnen over. Dat betekent dat Armenië, Azerbeidzjan, Bosnië en Herzegovina, Brunei, Canada, Kosovo, Jordanië, Moldavië, Montenegro, Qatar en Saoedi-Arabië voortaan worden beschouwd als 'coronaveilige' landen. Ze worden nu aangemerkt met kleurcode geel, wat betekent dat vakantiereizen in principe weer mogelijk zijn.

De genoemde landen kunnen nog wel inreisbeperkingen hebben voor Nederlandse reizigers. Buiten de EU wordt ook het Europese coronapaspoort niet geaccepteerd.

Als een niet-EU-land niet op de lijst met coronaveilige landen staat, dan wordt het aangemerkt als (zeer)hoogrisicogebied. Voor zeerhoogrisicogebieden geldt een quarantaine- en testverplichting bij terugkomst in Nederland. Vanaf donderdag gelden die plichten voor reizigers uit onder meer Mongolië, Namibië, Oman en Koeweit. Voor reizigers uit Bahrein en Kaapverdië vervalt de quarantaineplicht per donderdag.