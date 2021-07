De wachttijd van twee weken voor het krijgen een vaccinatiebewijs gaat vanaf zaterdag 10 juli in, zo maakt het ministerie van Volksgezondheid dinsdagavond bekend. Vaccinatiebewijzen die vóór 10 juli zijn uitgegeven, blijven geldig.

Tot dusver mocht iedereen meteen na de tweede prik (of na één prik met het Janssen-vaccin) weer naar de club of discotheek. Het demissionaire kabinet maakte eerder op dinsdag bekend toch een wachttijd in te willen voeren wegens het oplopende aantal besmettingen.

Ook mensen die naar Nederland reizen vanuit een land waar een Digitaal Corona Certificaat (DCC) nodig is, moeten vanaf 10 juli minstens veertien dagen gevaccineerd zijn. Een negatieve test blijft een geldend alternatief voor vaccinatie, aldus het ministerie.



Mensen die korter dan veertien dagen geleden volledig zijn gevaccineerd worden opgeroepen voorzichtig te zijn. Als zij naar een evenement willen gaan waar toegangstesten worden gehanteerd, worden zij aangeraden om zich te laten testen. Maar dit is dus niet verplicht.

Vorige week uitten deskundigen in gesprek met NU.nl al hun zorgen over het beleid van het kabinet, aangezien mensen na hun tweede vaccinatie (of een prik met Janssen) nog niet volledig beschermd zijn.

Vrijdag verdedigde demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) het beleid nog. Het lage aantal besmettingen zou het namelijk toelaten. Bovendien was een directe toegang volgens hem ook "een reden voor heel veel mensen" om zich snel te laten vaccineren. Om het virus tegen te houden is het op de lange termijn beter dat zo veel mogelijk mensen zijn gevaccineerd, aldus De Jonge.

De wachttijd kan niet meteen ingaan omdat er technisch en juridisch nog het een en ander geregeld moet worden, aldus De Jonge eerder op dinsdag.