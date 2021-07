Het uitgaansgedrag van jongeren tussen de 15 en 29 jaar is de voornaamste reden dat het aantal coronabesmettingen de afgelopen tijd weer oploopt. Dat zegt Aura Timen, hoofd Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), in gesprek met NU.nl.

In onder meer cafés en discotheken kan sinds 26 juni de 1,5 meter losgelaten worden, indien bezoekers via de CoronaCheck-app kunnen aantonen volledig gevaccineerd, negatief getest of hersteld van een eerdere besmetting te zijn. Het testen voor toegang blijkt echter verre van waterdicht te zijn.

65 procent van alle positieve tests de afgelopen week werd afgenomen bij jongeren tussen de 15 en 29 jaar. Zij hebben sinds de recentste versoepelingen het meest gebruikgemaakt van de heropening van horecazaken.

Het zijn ook de leeftijdsgroepen die van alle volwassenen nog de laagste vaccinatiegraad hebben, omdat zij pas later aan de beurt waren. In de leeftijdsgroep 15-29 zit volgens Timen de grootste mengeling van "volledig gevaccineerden, mensen die pas één prik hebben gehad en mensen die nog helemaal niet gevaccineerd zijn".

In combinatie met het drukkere uitgaansleven en het feit dat testen voor toegang nog niet op orde is, draagt volgens Timen ook de opmars van de meer besmettelijke deltavariant bij aan de stijging.

"Als er een meer besmettelijke variant rondgaat en je zet veel mensen bij elkaar in het uitgaansleven, dan heeft dat zijn weergave in de cijfers".

Percentage positieve tests per leeftijdsgroep

'Vaccinaties en basisregels helpen ons de race te winnen'

Eerder sprak epidemioloog Frits Rosendaal in gesprek met NU.nl van een race tussen het oplopend aantal besmettingen en het toenemende aantal vaccinaties. Timen onderschrijft die vergelijking en wijst op het belang om de basismaatregelen, zoals 1,5 meter afstand houden, de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer en het thuisblijven en laten testen bij klachten, te blijven volgen.

"Het vaccineren moet ons helpen die race te winnen. Maar tot dat gebeurd is, moeten we de basismaatregelen als buffer aanhouden. Niet iedereen kan gevaccineerd worden, om wat voor reden dan ook. Het is essentieel om ook die mensen te beschermen."

Ondanks de toename van het aantal besmettingen, ziet het RIVM geen reden om de prognoses voor deze zomer bij te stellen. "De daling van de ziekenhuiscijfers zal op gegeven moment stagneren, maar in combinatie met de toenemende vaccinatiegraad verwachten wij geen grote druk op de ziekenhuizen", aldus Timen.