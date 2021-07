Het aantal positieve tests is afgelopen week verdubbeld ten opzichte van de week ervoor. Dat meldt het RIVM dinsdag bij de publicatie van de weekcijfers.

In de afgelopen week werden in totaal 8.541 positieve tests geregistreerd door het RIVM, een ruime verdubbeling van de 4.208 van de week ervoor. Ruim de helft (55 procent) van de positieve tests werd afgenomen bij jongeren tussen de 15 en 24 jaar.

11 procent van de positieve tests werd afgenomen bij mensen die recent een reis hebben gemaakt, zoals jongeren die een eindexamenreis maakten. Bij 36 procent van de positieve tests is niet gemeld of de persoon recent heeft gereisd.

Het aantal mensen dat vanwege een coronabesmetting moest worden opgenomen in het ziekenhuis bleef wel fors dalen. De afgelopen week moesten 47 mensen opgenomen worden, van wie 7 op de intensive care (ic). Dat is een exacte halvering van de 94 in de week ervoor.

Mogelijkerwijs vindt de komende weken nog een stijging in de ziekenhuiscijfers plaats, omdat die aantallen vaak later stijgen dan de besmettingscijfers. Het is echter ook mogelijk dat er ook de komende tijd geen stijging in de ziekenhuiscijfers plaatsvindt.

Het aantal mensen dat stierf aan de gevolgen van het coronavirus daalde wederom licht. Er werden afgelopen week dertien coronagerelateerde sterfgevallen geregistreerd, twee minder dan de week ervoor.

Aantal vastgestelde besmettingen per dag