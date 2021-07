Het demissionaire kabinet wil toch dat mensen die volledig zijn gevaccineerd twee weken wachten voordat ze het nachtleven induiken. Tot dusver mocht iedereen meteen na de tweede prik (of na één prik met het Janssen-vaccin) weer naar de club of discotheek. Deskundigen zetten daar vorige week hun vraagtekens bij, omdat mensen dan nog niet volledig zijn beschermd.

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zegt dat het aantal besmettingen eerst klein was, waardoor de wachttijd niet nodig was. Nu het aantal besmettingen omhooggaat, is het volgens hem niet meer verantwoord.

Bovendien was een directe toegang volgens De Jonge ook "een reden voor heel veel mensen" om zich snel te laten vaccineren. Om het virus tegen te houden is het op de lange termijn beter dat zo veel mogelijk mensen zijn gevaccineerd, zo zei hij afgelopen vrijdag.

De wachttijd van twee weken gaat niet meteen van kracht. Dat kan nog even duren omdat technisch en juridisch het een en ander geregeld moet worden, aldus De Jonge.

Demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) waarschuwde dinsdag voorafgaand aan een overleg met de meest bij de coronacrisis betrokken bewindspersonen dat mensen de coronaregels moeten blijven naleven. "Het is aan de burgemeester om als het echt te ver gaat in het uiterste geval een zaak te sluiten."

Afgelopen weekend bleek namelijk dat bij veel uitgaansgelegenheden niet of nauwelijks gecontroleerd werd. Mogelijk heeft dit tot meerdere brandhaarden geleid, onder meer in Amsterdam, Enschede en Groningen.