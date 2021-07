De Luxemburgse premier Xavier Bettel heeft het coronavirus zwaarder te pakken dan gedacht en is in ademnood. De 48-jarige Bettel is er "ernstig" aan toe en moet langer in het ziekenhuis blijven, laat de regering weten. Zijn toestand is wel "stabiel". Een deel van zijn taken wordt overgenomen.

De 48-jarige Bettel is in ademnood, maar ligt niet aan de beademingsmachine, zeggen ingewijden tegen persbureau AFP. Zijn artsen verwachten dat hij nog twee tot vier dagen in het ziekenhuis moet doorbrengen.

De Luxemburgse minister van Financiën mag voorlopig namens de regering besluiten ondertekenen, zodat het werk kan doorgaan. Bettel blijft de regering van afstand wel aansturen.

De premier, die pas eenmaal is ingeënt, werd zondag opgenomen omdat het zuurstofgehalte van zijn bloed te laag was. Hij zou maar een dag blijven ter observatie, maar de klachten houden aan.

Vorige week zondag, twee dagen na een top van de Europese Unie in Brussel, bleek dat Bettel het virus onder de leden heeft. Hij zou op de top geen nauw contact hebben gehad met demissionair premier Mark Rutte en andere EU-leiders.