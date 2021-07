Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) vindt het "wel iets om je zorgen over te maken" dat het aantal dagelijkse nieuwe coronabesmettingen snel toeneemt. "Je moet waakzaam zijn."

De bewindspersoon wil goed kijken of er daadwerkelijk veel meer mensen besmet raken, of dat de toename deels valt te verklaren doordat veel meer mensen zich laten testen. "Die analyse moeten we goed maken."

Het lijkt erop dat vooral jongeren besmet raken, ook omdat die groep nu nog niet gevaccineerd is. Aan het begin van de tweede coronagolf werden ook vooral jongeren besmet, maar toen waren de oudere generaties nog niet geprikt.

De hoop is dan ook dat de verspreiding beperkt blijft en dat door vaccinaties veel minder mensen ziek worden. "We hebben ons écht zorgen te maken als de infecties zich weer gaan vertalen in ziekenhuisopnamen. We houden heel goed vinger aan de pols", zegt De Jonge daarover.

Als het echt uit de hand loopt, is het kabinet volgens De Jonge deze zomer wel in staat snel in te grijpen. "Het crisiskabinet blijft twee keer per week bijeenkomen."

De Jonge is er overigens wel zeker van dat de toename van de besmettingscijfers ook deels wordt veroorzaakt doordat mensen zich minder goed aan de basisregels houden. De afgelopen tijd liet het kabinet veel maatregelen los. "Maar als we vervolgens de maatregel die we nog wel hebben - namelijk de 1,5 meter - enorm laten versloffen, dan zie je dus de stijging die je hebt gezien."