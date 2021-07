Het coronavirus beleeft een opleving door de heropening van de horeca en het loslaten van de coronamaatregelen in heel Nederland. In verschillende steden komen clusters van besmettingen voor door onder meer een foutieve test.

In Amsterdam ging een man zaterdag vrijelijk stappen omdat hij dacht het coronavirus niet te hebben na een negatieve test. Achteraf bleek dat Testen voor Toegang een fout had gemaakt. Een medewerker voerde een barcode handmatig in en heeft daarbij een vergissing gemaakt.

NH Nieuws sprak de man, die naar eigen zeggen de hele avond mensen had geknuffeld in bar Chupitos. De bar was afgeladen vol met 150 bezoekers. De man heeft zijn bekenden inmiddels op de hoogte gesteld van zijn foutieve test.

Of en hoeveel mensen besmet zijn geraakt door de man, is nog onbekend. Chupitos is tot donderdag dicht en de eigenaar laat al zijn personeel testen voordat de zaak weer opengaat.

De GGD in Amsterdam gaat niet in op individuele gevallen, maar feit is dat de besmettingen in de hoofdstad naar 62,9 per 100.000 inwoners zijn gestegen. In de week van 20 tot en met 27 juni was dit aantal nog 29. Maandag werden er in Amsterdam 28,1 besmettingen per 100.000 inwoners gemeld, terwijl het gemiddelde in Nederland op dezelfde dag op 8,9 ligt.

Het Parool weet dat er verschillende verhalen bekend zijn van mensen die na een uitgaansavond door de GGD worden gebeld met de oproep om zich te laten testen.

Besmettingen onder personeel

Niet alleen in Amsterdam is er een opleving van het coronavirus. In meerdere horecazaken in Maastricht is een golf van besmettingen ontdekt onder het horecapersoneel, schrijft L1. Het gaat om de vier zaken In de Karkol, De Bóbbel, De Comedie en OLV2. In totaal zijn zeventien medewerkers besmet geraakt. Het zou waarschijnlijk zijn gekomen door een feestje met het personeel van de betreffende cafés, die tot nader order zijn gesloten.

Maandag liep het aantal besmettingen opgelopen op 26 juni in uitgaansgelegenheid Aspen Valley in Enschede op naar 180. In totaal waren er op die feestavond zeshonderd bezoekers, vooral jongeren. Hoe er zo veel mensen besmet zijn geraakt, is nog onduidelijk. Er zou gesjoemeld zijn met de QR-codes uit de CoronaCheck-app, meldt het AD.