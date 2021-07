Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC), verwacht niet dat Nederland door de oprukkende deltavariant weer op slot zal moeten. Dat zegt hij in de BNR-podcast Vraag het Gommers.

"Op dit moment verwachten we niet dat de ziekenhuizen overlopen en dat we weer in een lockdown moeten. We denken dat we het kunnen controleren", aldus de ic-baas.

Gommers denkt net als veel andere deskundigen dat de deltavariant in het najaar dominant zal zijn in Nederland. Daar gaat ook het RIVM van uit. In de afgelopen week zou vermoedelijk al de helft van de besmettingen zijn veroorzaakt door de deltavariant - die eerder ook bekendstond als de Indiase variant.

Hoewel een nieuwe lockdown volgens Gommers niet voor de hand ligt, ziet hij wel een aantal risico's. Zo is nog onbekend hoelang vaccins precies bescherming bieden tegen COVID-19. "Dat gaan we in de gaten houden, misschien moeten de zeventig- en tachtigjarigen een extra prik krijgen", zegt de NVIC-voorzitter.

Positief is wel dat de vaccinatiegraad onder ouderen hoog is. "De vraag is vooral of mensen die besmet raken ernstig ziek worden. Onder ouderen is het percentage gevaccineerden boven de 80." Ook het gedrag van mensen blijft heel belangrijk, benadrukt Gommers.