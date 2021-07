De Luxemburgse premier Xavier Bettel is ter observatie opgenomen in een ziekenhuis, melden Luxemburgse media. Eind juni werd bekend dat de politicus kort na zijn aanwezigheid op een Europese top in Brussel positief was getest op het coronavirus.

Bettel moet 24 uur in het ziekenhuis blijven. Daar zal de Luxemburgse premier verschillende onderzoeken ondergaan. Details over zijn toestand ontbreken.

De 48-jarige Bettel ontving in mei zijn eerste coronaprik. Hij zou zijn tweede vaccinatie op 1 juli ontvangen.

Bettel zou, toen bekend werd dat hij besmet was geraakt met het coronavirus, milde symptomen van COVID-19 vertonen. De andere Europese leiders met wie hij de top bijwoonde zouden geen risico lopen op besmetting. Alle aanwezigen zouden mondmaskers hebben gedragen en afstand hebben gehouden van elkaar.