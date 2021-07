Het aantal coronapatiënten dat op de Nederlandse intensivecareafdelingen wordt behandeld, is zondag voor het eerst sinds 22 september onder de honderd gedoken. In totaal liggen er nu 99 patiënten op de ic met COVID-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt.

Op 22 september vorig jaar lagen er 91 patiënten op de ic. Afgelopen zaterdag waren dat er 102.

Op de ic’s werden sinds zaterdag geen nieuwe coronapatiënten opgenomen. De afgelopen zes dagen kwam er op de ic’s slechts één nieuwe patiënt met Covid-19 bij.

De daling in de ziekenhuizen, die begin mei begon, blijft doorzetten. De afgelopen zes dagen kwam het vier keer voor dat er geen enkele coronapatiënt werd opgenomen op de ic-afdelingen.

De bezetting op de ic-afdelingen is een van de belangrijkste signaalwaarden voor het kabinet als indicatie van de voortgang van de strijd tegen het coronavirus.

Sinds de recentste versoepelingen op 26 juni is het dagelijks aantal besmettingen weer enigszins opgelopen, maar dat vertaalt zich (nog) niet naar een stijging in de ziekenhuiscijfers. Naar alle waarschijnlijkheid is dat het gevolg van het vaccineren tegen COVID-19.

Op de verpleegafdelingen liggen nog 126 coronapatiënten, twee minder dan zaterdag. Wel waren er vier nieuwe opnames van coronapatiënten op de verpleegafdelingen, terwijl dat er de dag ervoor nog acht waren. Het totaal aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen bedraagt nu 225.