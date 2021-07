In Brazilië zijn zaterdag tienduizenden mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen het coronabeleid van president Jair Bolsonaro en diens vertrek te eisen. Dat gebeurde nadat het hooggerechtshof zijn goedkeuring had gegeven aan een onderzoek naar de president om corruptie.

In onder meer Rio de Janeiro, São Paulo en hoofdstad Brasília waren grote groepen mensen op de been. Ze droegen spandoeken en riepen teksten die het vertrek van Bolsonaro eisen.

Brazilië is een van de zwaarst getroffen landen ter wereld. Inmiddels zijn meer dan 520.000 Brazilianen overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

Ook het vaccinatietraject verloopt erg moeizaam. Momenteel is slechts 11 procent van de Braziliaanse bevolking volledig gevaccineerd.

De hevigheid van de pandemie in Brazilië is mede het gevolg van het lakse beleid van Bolsonaro. Die noemde het virus onder meer "slechts een griepje" en wees strenge maatregelen van de hand, zelfs nadat hij zelf besmet was geraakt.

Eerder op de dag gaf het hooggerechtshof in Brazilië de hoogste aanklager van het land toestemming om een onderzoek te starten naar Bolsonaro. De president zou betrokken zijn geweest bij corruptie omtrent het inkopen van vaccinaties.