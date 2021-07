The British Medical Association, de vakbond voor artsen in het Verenigd Koninkrijk, roept de Britse regering op om het loslaten van de coronamaatregelen op 19 juli opnieuw te heroverwegen.

Premier Boris Johnson kondigde maandag aan dat de regering voornemens is om op 19 juli alle coronamaatregelen los te laten. De zogenoemde 'Freedom Day' (Vrijheidsdag) werd vorige maand al uitgesteld tot die datum vanwege de stijging van het aantal nieuwe coronabesmettingen.

Donderdag zei Johnson echter dat het Britse volk mogelijk enkele voorzorgsmaatregelen moet blijven nemen, zonder details te geven.

De artsen vrezen voor een opleving van COVID-19 en pleiten ervoor dat de mondkapjesplicht ook na 19 juli gehandhaafd blijft. Ook moet er een hernieuwde focus komen op het goed ventileren van ruimtes.

De oproep van de artsen komt na een sterke stijging van het aantal besmettingen in het Verenigd Koninkrijk. Vrijdag werden ruim 27.000 nieuwe gevallen gemeld. Veruit de meeste daarvan worden toegeschreven aan de zeer besmettelijke deltavariant.

"Deze gegevens in combinatie met een aantal stijgingen van ziekenhuisopnames suggereren dat het vanuit het belang van de volksgezondheid behoorlijk verkeerd zou zijn om op 19 juli alle beperkingen op te heffen of om de bevolking de verwachting te geven dat we een pre-COVID-19-maatschappij zullen hebben waar niemand meer maatregelen moet nemen om verspreiding te voorkomen", vertelde dokter Chaand Nagpaul van de artsenorganisatie zaterdag aan Sky News.