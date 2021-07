Bijna drie kwart van alle Nederlandse volwassenen heeft inmiddels een (eerste) coronaprik gehad, blijkt vrijdag uit data van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en bestrijding (ECDC). Dat is goed voor de derde plek op de Europese ranglijst qua vaccinatietempo.

Alleen België (76,2 procent) en IJsland (88,2 procent) hebben een nog groter percentage van de volwassenen geprikt. Het laatstgenoemde land is toegevoegd aan de lijst omdat het zich bevindt binnen de Europese Economische Ruimte (EER).

Begin juni had Nederland bijna 45 procent van alle volwassenen geprikt. Dat is in één maand opgelopen tot 73,3 procent. Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) schreef meermaals op Twitter dat de vaccinatiemijlpalen zich sneller gingen opvolgen. Donderdag werd de 16 miljoenste prik gezet. Deze week moeten ruim 1,5 miljoen prikken gezet worden.

Volgende week kunnen nog meer eerste prikken gezet worden. Dan mogen de eerste tieners zich melden bij GGD-vaccinatiecentra. In totaal kunnen ruim 1,1 miljoen twaalf- tot en met zeventienjarigen kiezen voor het Pfizer-vaccin.

Nederland zesde qua volledige inentingen

Nederland staat zesde als het gaat om het volledig vaccineren van de volwassenen. 44,1 procent van alle achttienplussers kreeg tot dusver een prik toegediend. Ierland, Cyprus, Hongarije, IJsland en Malta doen het wat dat betreft beter.

In heel de EU en EER werden al ruim 225 miljoen coronaprikken gezet. Bijna 150 miljoen volwassenen zijn volledig ingeënt. De EU en EER hopen zeker zeven op de tien volwassenen te vaccineren, momenteel zijn ruim zes op de tien achttienplussers geprikt.