Er is bewust voor gekozen om gevaccineerden meteen toe te laten tot evenementen en het nachtleven en niet pas twee weken na de (enige of tweede) prik. Demissionair zorgminister Hugo de Jonge zegt vrijdag dat "een verstandige afweging is gemaakt tussen het gezondheidsrisico en wat praktisch doenlijk is".

Bovendien is een directe toegang volgens De Jonge ook "een reden voor heel veel mensen" om zich snel te laten vaccineren. Om het virus tegen te houden is het op de lange termijn beter dat zoveel mogelijk mensen zijn gevaccineerd, aldus de minister.

Deskundigen waarschuwden donderdag in gesprek met NU.nl dat er, ondanks de verbeterde epidemiologische situatie, nog steeds risico's bestaan op uitbraken. Daarom zetten zij hun vraagtekens bij het feit dat mensen vrijwel direct na een Janssen-prik toegang tot evenementen krijgen.

De Jonge ziet het risico van besmetting ook, maar stelt dat het kan, omdat de besmettingsgraad in Nederland nu laag is. Het Outbreak Management Team (OMT) is het eens met deze afweging, stelt hij.

De meeste zorgen hebben deskundigen over de oprukkende deltavariant. Die is 40 tot 60 procent besmettelijker dan de nu dominante alfavariant, eerder de Britse variant genoemd. Ook werkt het Janssen-vaccin mogelijk minder snel tegen deze mutatie.

De Gezondheidsraad houdt twee weken aan als termijn voor een goede bescherming.