Begin juni deed het demissionaire kabinet een dringende oproep aan de eilanden Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint-Maarten en Sint-Eustatius om vooral de geleverde coronavaccins in te blijven zetten. Hoe staat het vaccinatietraject er een maand na die oproep voor in het Caribische deel van het Koninkrijk?

Het vaccinatietraject in het Caribische deel van het Koninkrijk ging halverwege februari van start en is inmiddels dus ruim vier maanden bezig.

In tegenstelling tot in Nederland konden op de eilanden alle leeftijdsgroepen, dus ook jongeren, er vanaf het begin voor kiezen om zich te laten vaccineren. Het vaccinatieprogramma op de eilanden richt zich vooralsnog echter vooral op volwassenen, die een groter risico lopen dan jongeren.

Het streven was om vóór 1 juni iedereen te vaccineren, omdat het orkaanseizoen dan begint. Dat is echter bij lange na niet gehaald.

Wie krijgen als eersten een vaccin op de eilanden? Ook in het Caribische deel van het Koninkrijk wordt gekeken naar risicogroepen.

Daarom werden eerst zorgmedewerkers en zestigplussers ingeënt.

Alle inwoners van Saba en Sint-Eustatius kregen het vaccin echter tegelijkertijd aangeboden, om verspilling te voorkomen.

Curaçao

Het vaccinatietraject op Curaçao ging in april nog als een raket, maar de laatste weken stagneren de cijfers. Het aantal mensen dat hun eerste prik komt halen is sinds de oproep van het kabinet begin juni nauwelijks verder gestegen.

Nadat halverwege mei de helft van de bevolking minstens één prik had ontvangen, is dat cijfer begin juli gestegen tot slechts 57 procent. Met ruim 78.000 mensen is inmiddels de helft van de bevolking al wel volledig gevaccineerd.

De cijfers blijven daarmee nog ver verwijderd van het streven om minstens 106.000 mensen op het eiland te vaccineren - zo'n 85 procent van de volwassen bevolking.

Aruba en Bonaire

Op Aruba zijn zo'n 66.000 mensen al minstens één keer geprikt, ongeveer 79 procent van de volwassen bevolking. 58.000 mensen hebben ook al hun tweede dosis ontvangen. Het streven was om 75 tot 80 procent van de volwassenen in te enten tegen COVID-19.

Op het ongeveer twintigduizend inwoners tellende eiland Bonaire had begin mei de helft van de totale bevolking al minstens één dosis gekregen. Dat cijfer is inmiddels gestegen tot bijna vijftienduizend mensen. Ruim twaalfduizend daarvan zijn al volledig gevaccineerd, ruim 60 procent van de hele bevolking.

Sint-Maarten en Sint-Eustatius

De tegenvallende vaccinatiecijfers op Sint-Maarten en Sint-Eustatius waren begin juni de voornaamste reden van de oproep van het kabinet aan de eilanden.

Van de 3.100 inwoners op Sint-Eustatius heeft bijna de helft inmiddels ten minste één prik ontvangen. Zo'n 1.100 mensen zijn al volledig gevaccineerd.

Sint-Maarten heeft de ambitie om in totaal 34.000 mensen op het ruim 41.000 inwoners tellende eiland te vaccineren, oftewel 85 procent. Inmiddels zijn er ruim 38.000 prikken gezet. Meer dan 17.000 mensen zijn volledig gevaccineerd, 42 procent van de totale bevolking.

Saba

Saba telt een kleine 2.000 inwoners, waarvan er momenteel 1.400 volledig gevaccineerd zijn. Volgens Saba zijn alle volwassenen op het eiland volledig gevaccineerd. Daarmee doet het kleinste eiland het naar verhouding het best van alle CAS-BES-eilanden.