Koepelorganisatie GGD GHOR Nederland heeft aangifte gedaan bij de politie omdat haar medewerkers worden bedreigd door complotdenkers. Leden van de Telegram-groep De Bataafse Republiek delen de namen van vaccinerende medewerkers van de organisatie met elkaar, met oproepen als "ruim deze moordenaars van de straat", "jagen maar" en "alles kan kapot".

Nicolette Rigter, die bij de GGD's over de aanpak van de corona-uitbraak gaat, zegt dat de organisatie de bedreigingen hoog opneemt. "De veiligheid van onze medewerkers hoort op geen enkele manier in het geding te zijn. Onze mensen zetten zich al maandenlang in om het coronavirus te bestrijden. Ze verdienen respect en waardering in plaats van opgejaagd en geïntimideerd te worden door complotdenkers."

De chatgroep De Bataafse Republiek heeft ongeveer zevenduizend leden. De Telegram-groep is opgezet door de Red Pill Journal, het platform van complotdenkers Micha Kat, Wouter Raatgever en Joost Knevel. Zij geloven in complottheorieën over pedonetwerken.

Raatgever werd vorige week veroordeeld tot negen maanden gevangenisstraf, waarvan drie voorwaardelijk, wegens het maken van opruiende en bedreigende filmpjes. Die zijn onder meer gericht tegen de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, de advocaat van die gemeente en tegen RIVM-directeur Jaap van Dissel. Raatgever werd begin juni opgepakt in het Groningse Siddeburen, op de boerderij van zijn vriendin.

Kat en Knevel verblijven in het buitenland en zijn niet aangehouden.