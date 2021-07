Nederland kleurt steeds groener op de coronakaart van de Europese gezondheidsdienst ECDC. De provincies Drenthe, Flevoland en Limburg zijn nu ook van een oranje naar een groene kleurcode gegaan. Daarmee komt het totale aantal groene provincies in Nederland op vijf te staan.

De kleurcodes in de kaart geven aan hoeveel positieve tests per 100.000 inwoners in de afgelopen veertien dagen in dat gebied zijn afgenomen. Landen baseren hun reisadviezen mede op deze kaart. Dat meer provincies in Nederland groen worden, kan positieve gevolgen hebben voor buitenlandse vakanties.

Vorige week paste het ECDC de kleurcode van Groningen en Friesland al aan naar groen. De andere provincies bleven oranje. Daarvoor was het gehele land nog roodgekleurd op de coronakaart.

Volgens de gegevens van het RIVM zijn in de afgelopen twee weken ongeveer 9.249 Nederlanders positief getest op het coronavirus. Dat komt neer op zo'n 53 gevallen op elke 100.000 inwoners. Eind mei waren er in twee weken tijd meer dan 2.100 positieve tests op elke 100.000 Nederlanders.

Situatie Spanje en Portugal achteruitgegaan

Een groot deel van de Europese kaart kleurt inmiddels groen. Naast een deel van Nederland, is ook een deel van België oranje gekleurd, evenals Ierland.

In Spanje en Portugal is de situatie de afgelopen weken achteruitgegaan. De regio's Catalonië, Valencia en Aragon zijn rood geworden. Andalusië, de Canarische Eilanden, La Rioja en Cantabrië hadden die status al. Ibiza en Mallorca waren groen, maar zijn oranje geworden.