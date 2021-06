Zaterdag 26 juni is officieus de eerste dag zonder een enkele melding over een overleden coronapatiënt sinds september 2020, blijkt uit data van het RIVM. Die dag werden al geen coronagerelateerde sterfgevallen gemeld, maar omdat er vertraging kan zitten tussen de melding en de datum van overlijden kunnen cijfers tot vier dagen later nog aangevuld worden. Die periode is nu verstreken.

In uitzonderlijke gevallen kan er nog langer vertraging tussen een melding en een tijdstip van overlijden zitten. Het kan dus zijn dat later alsnog blijkt dat iemand met COVID-19 kwam te overlijden op 26 juni, maar de kans dat die melding alsnog wordt gemaakt is nu al zeer klein en wordt steeds kleiner.

Overigens lijkt ook maandag de boeken in te gaan als een dag zonder coronagerelateerde sterfgevallen. Dan moet er tot vrijdag geen melding binnenkomen van een coronapatiënt die op die dag overleed.

In de afgelopen maand is de hoeveelheid meldingen van overleden coronapatiënten sterk gedaald. Eind mei werden dagelijks zo'n dertien sterfgevallen genoteerd, in de afgelopen week stierven er in totaal vijftien coronapatiënten. De daling is het gevolg van de grote hoeveelheid vaccinaties die de afgelopen maanden zijn gezet.

Er werd de afgelopen week ook een mijlpaal gehaald qua aantal ic-opnames: op dinsdag meldde het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) dat er voor het eerst in maanden geen enkele coronapatiënt was opgenomen op de intensivecareafdelingen. Stichting NICE meldde dat dit op 26 juni al het geval was. Dat was volgens de stichting voor het laatst zo op 26 augustus vorig jaar.