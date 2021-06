Het ministerie van Buitenlandse Zaken gaat donderdag de reisadviezen voor Denemarken, Zweden, Letland, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Athene versoepelen naar geel, zo is woensdagochtend bekendgemaakt. Dat houdt in dat vakanties naar die bestemmingen weer mogelijk zijn, mits je de veiligheidsrisico's in acht neemt.

Kleurcode geel betekent tevens dat reizigers bij terugkomst in Nederland niet in quarantaine hoeven en ook geen negatieve testuitslag hoeven te overhandigen.

Mogelijk worden binnenkort nog meer landen op 'geel' gezet. Per 1 juli versoepelt het ministerie namelijk ook een graadmeter waarop een reisadvies wordt gebaseerd: het aantal besmettingen per 100.000 inwoners. De grenswaarde ligt nu op 150 infecties, maar wordt verhoogd tot 200.

Daarmee zou onder meer Spanje - dat tussen de 75 en 200 infecties per 100.000 inwoners telt - in aanmerking komen voor kleurcode geel. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kijkt echter ook naar het percentage positieve tests én hoeveel reizigers vanuit een land terugkeren met een coronabesmetting.

Vanaf donderdag kan er ook gereisd worden met het Europese coronapaspoort. Daarmee kan binnen de Europese Unie gereisd worden en kunnen mensen aantonen dat zij gevaccineerd of negatief getest zijn, of een recent een besmetting hebben doorgemaakt. Let op: landen kunnen ook aanvullende inreisbeperkingen hebben.

Bekijk hieronder naar welke landen jij op vakantie kan gaan volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken en het RIVM.