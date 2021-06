Het ministerie van Buitenlandse Zaken gaat donderdag opnieuw enkele reisadviezen versoepelen. Voor Denemarken, Letland en Zweden geldt dan kleurcode geel, terwijl ook de laatste regio's in België (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) en Griekenland (regio Athene) geel kleuren. Spanje blijft vooralsnog oranje, maar er gloort hoop voor een van de populairste vakantielanden onder Nederlanders.

Per 1 juli past het ministerie namelijk een van de graadmeters aan waarop een reisadvies wordt gebaseerd: de hoeveelheid besmettingen per 100.000 inwoners in de afgelopen twee weken. Momenteel is een gebied oranje als de drempelwaarde van 150 besmettingen per 100.000 inwoners wordt gepasseerd, maar vanaf donderdag wordt die regel versoepeld naar minimaal 200 infecties.

Daarmee sluit het ministerie zich aan bij Europese richtlijnen. En dat is goed nieuws voor Spanje, want volgens het ECDC, de Europese evenknie van het RIVM, geldt voor vrijwel het hele Spaanse vasteland dat per 100.000 inwoners 'maar' 75 tot 200 besmettingen vastgesteld worden.

Dat betekent echter niet dat Spanje binnenkort om die reden kleurcode geel krijgt, waarmee vakantiereizen mogelijk zijn en Nederlanders bij terugkomst niet in quarantaine of getest hoeven te worden. Volgens het ministerie ligt het percentage positieve testen nog altijd te hoog in het land en nemen te veel reizigers het coronavirus mee terug naar Nederland. Om die reden geldt ook voor de regio Groot-Lissabon in Portugal een oranje reisadvies.

Op de kaart van het ECDC zijn sommige regio's van Spanje al groen gekleurd, terwijl in vrijwel alle andere regio's minder dan 200 besmettingen per 100.000 inwoners worden gemeld. Foto: ECDC

Vanaf donderdag ook Europees coronapaspoort actief

Donderdag is ook de dag waarop het Europese digitale coronacertificaat wordt ingevoerd. Daarmee kunnen reizigers aantonen dat zij gevaccineerd of negatief getest zijn, of een recent een besmetting hebben doorgemaakt.

Het ministerie waarschuwt reizigers dat landen nog altijd aanvullende inreisbeperkingen kunnen hebben, ook als Nederland een positief reisadvies geeft voor dat land.