Meerdere reisadviezen op de site nederlandwereldwijd.nl van de Rijksoverheid bevatten verouderde of incomplete informatie, waardoor reizigers een vertekend reisadvies krijgen. Dat schrijft BNR dinsdagavond. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt aan het radioprogramma dat de informatie niet altijd klopt.

BNR beschrijft enkele voorbeelden. Zo meldt de reisadviezenwebsite dat in Luxemburg nog steeds een avondklok geldt, terwijl de maatregel in dat land op 13 juni werd geschrapt.

Daarnaast klopte een inreisbeperking van Italië wekenlang niet: het Zuid-Europese land zou volgens het ministerie één prik voldoende vinden om het land in te mogen, maar de Italianen eisen sinds medio juni dat reizigers volledig zijn gevaccineerd. Die informatie zou deze week pas zijn aangepast op de website.

Gebrekkige informatie vanuit landen hindert ministerie

De woordvoerder van het ministerie vertelt dat reisadviezen af en toe verouderd zijn door de gebrekkige communicatie van andere landen. "Als een maatregel vaag is of niet voor iedereen geldt, dan moeten ambassades aan de slag om te begrijpen wat er precies bedoeld wordt. Dat neemt tijd in beslag", citeert BNR.

Ook kan het ministerie het zicht op de laatste coronamaatregelen per land kwijtraken, als veranderingen van inreisbeperkingen zich in rap tempo opvolgen, aldus de woordvoerder. Mede daarom adviseert het ministerie alle reizigers om zich zelf ook goed voor te bereiden op de reis.

Reisorganisatie ANVR zegt het ministerie meermaals te hebben getipt over foute reisadviezen. "Het kan zijn dat er iets tussendoor glipt", aldus woordvoerder Mirjam Dresmé in gesprek met BNR. Volgens haar is dat zuur voor de reiziger, maar is het "onontkoombaar" dat er fouten worden gemaakt.