Een op de tien werknemers wil weer volledig op kantoor werken zodra dat kan. Een groter deel van 70 procent kiest voor een combinatie tussen thuis en op locatie werken, terwijl ook volledig thuiswerken met 20 procent populairder is dan een fulltime terugkeer naar kantoor.

Dat komt dinsdag naar voren uit een onderzoek van vakbond FNV onder zo'n vijfduizend leden werkzaam in vooral de financiële sector, zakelijke dienstverlening en bij overheidsinstanties.

De FNV-leden zijn positiever over thuiswerken dan een jaar geleden, toen de vakbond eenzelfde onderzoek uitvoerde. Acht op de tien van hen zijn nu tevreden over het werken vanuit huis, tegenover 66 procent vorig jaar augustus.

Een op de drie FNV-leden geeft aan geen inspraak te hebben over de locatie waar zij werken. 63 procent wil dat een betere inspraak vanuit de werknemer wettelijk wordt vastgelegd. D66 en GroenLinks pleitten eerder al voor een wet die werknemers het recht geeft om zowel thuis als op kantoor te kunnen werken.

Ook FNV-vicevoorzitter Kitty Jong is voor een stevigere positie vanuit de werknemer. "Onze leden spreken zich hier duidelijk over uit en geven aan thuis productiever te zijn." Zodra het wettelijk is vastgelegd, wil de vakbond met werkgevers afspraken maken "waarin afwegingen van belangen kunnen worden gemaakt". "En niet zoals nu dat alleen werkgevers bepalen", aldus Jong.

De terugkeer naar kantoor kwam op 26 juni in een stroomversnelling. Toen verviel grotendeels het thuiswerkadvies vanuit de overheid. Werknemers mogen nu maximaal de helft van de tijd op kantoor werken zolang dat op 1,5 meter afstand kan.