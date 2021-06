Het RIVM verwacht dat 50 procent van de deze week afgenomen positieve tests de deltavariant bevatten, zegt RIVM-viroloog Chantal Reusken dinsdag. De deltavariant, voorheen bekend als Indiase variant, is 40 tot 60 procent besmettelijker dan het 'klassieke' coronavirus.

De deltavariant is sinds een week of drie bezig met een opmars, ziet het instituut. De verwachting is dat de virusvariant midden juli het aantal besmettingen met de alfavariant gaat overstijgen.

Er zijn regionale verschillen in het aandeel van de deltavariant. Zo werden in de regio Amsterdam vorige week al veel positieve tests als gevolg van de deltavariant geregistreerd: ruim 40 procent, ten opzichte van 7 procent een week eerder. "Daar zaten een aantal heel grote clusters tussen", zegt Reusken. Ook in de regio Rotterdam-Rijnmond werd de deltavariant al veel aangetroffen.

Of ook werkelijk de helft van de positieve tests door de deltavariant komt, zal over twee weken blijken. Dan komen namelijk de resultaten van de kiemsurveillance, waarin monsters worden getest op virusvarianten. Uit die kiemsurveillance kwam vorige week naar voren dat nog slechts 9 procent van de positieve tests het gevolg waren van de deltavariant.

Deltavariant zorgt op korte termijn niet voor extra opnames

De deltavariant gaat op korte termijn niet tot extra ziekenhuisopnames leiden, zegt RIVM​-epidemioloog Susan van den Hof. "Zolang de circulatie van het virus laag is, zal het aantal ziekenhuisopnames dat ook zijn."

Het RIVM sprak vorige week wel de zorgen uit over het najaar, wanneer het seizoenseffect ervoor zorgt dat het aantal besmettingen toeneemt. Doordat de deltavariant besmettelijker is geworden, kan dit mogelijk leiden tot een nieuwe golf van besmettingen. Daardoor kan ook het aantal ziekenhuis- en ic-opnames stijgen, zei het instituut.

Het RIVM waarschuwde vorige week al voor de opmars van de variant. Vanwege de besmettelijkere aard van de virusvariant is het "extra van belang" de basismaatregelen op te blijven volgen, benadrukt het instituut