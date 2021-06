Koepelorganisatie GGD GHOR heeft alle regionale GGD's geadviseerd om te stoppen met de snelle antigeentest en voortaan alleen nog de PCR-test aan te bieden, zo laat een woordvoerder woensdag weten. Volgens GGD GHOR is de PCR-test in deze fase van de bestrijding van de coronapandemie beter geschikt om het virus te blijven volgen.

PCR-tests gaan altijd naar een laboratorium, waar tevens 'kiemsurveillance' plaatsvindt. Daarmee wordt bekend met welke variant van het virus iemand besmet is. Op die manier kan sneller ingegrepen worden, om zo de verspreiding van nieuwe varianten in te dammen. "De doorlooptijd van de PCR-test is ook continu verbeterd, dus de inzet van deze tests is een hele logische volgende stap", aldus GGD GHOR.

Het in de gaten houden van het virus is van belang omdat steeds meer mensen gevaccineerd zijn en daardoor minder virusdeeltjes meedragen, legt de woordvoerder uit. Daarnaast worden er steeds minder mensen getest.

"De GGD's krijgen de tijd en ruimte om de overgang naar de PCR-test te maken. De ene afdeling zal daarin iets sneller zijn dan de andere GGD", laat de koepelorganisatie weten. GGD Drenthe stopt per 1 juli met de snelle antigeentest, zo kondigde de afdeling afgelopen maandag aan.

"Deze verandering is noodzakelijk om nieuwe coronavirusvarianten sneller op te kunnen sporen en nieuwe maatregelen te voorkomen", schreef de regionale afdeling. "Doordat het aantal positieve testuitslagen in Drenthe nu zo klein is, kunnen we beter zicht krijgen op de verspreiding van varianten door alleen nog PCR-tests te doen."

Ook GGD Fryslân stapt deze week over op de PCR-test om zicht te houden op de besmettelijkere coronavirusvarianten, waaronder de zogeheten deltavariant.

Aankondiging staat los van gratis tests voor vakantiegangers

De aankondiging van GGD GHOR is niet van invloed op de gratis test voor reizigers in juni en juli.

"Wij testen in de eerste plaats om de pandemie te bestrijden en het virus te volgen. Daarvoor testen we mensen met klachten. Dat staat los van de vraag of wij kunnen helpen met het testen van reizigers, oftewel mensen zonder klachten".

Indien nodig zal de maximale capaciteit van 35.000 tests per dag benut worden door de GGD.