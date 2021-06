De coronacijfers blijven dalen, zo meldt het RIVM dinsdag bij de publicatie van de weekcijfers. Er werden de afgelopen week 26 procent minder positieve tests gemeld dan in de voorgaande week. Ook is het aantal mensen dat moest worden opgenomen, zowel op verpleegafdelingen als op de intensive care (ic), ten opzichte van vorige week gehalveerd.

Uit de laatste cijfers blijkt dat nog maar 3,2 procent van de coronatesten die mensen bij de GGD lieten afnemen positief uitviel. Dat was een week eerder 4,3 procent.

Volgens berekeningen van het RIVM ligt het reproductiegetal op 0,76. Dat is nog iets lager dan vrijdag, toen het op 0,79 stond. Het cijfer maakt extra duidelijk dat de pandemie aan het uitdoven is: iedere honderd mensen die het virus oplopen besmetten gemiddeld 76 anderen.

Tijdens vorige weekrapportages meldde het RIVM ook al forse afnames in de besmettingscijfers. Zo werden er in de afgelopen week 4.208 besmettingen gemeld, terwijl het in de voorgaande weken om 5.714, 8.981 en 14.397 positieve tests ging. De afname in het aantal besmettingen ging de afgelopen week dus wel iets langzamer naar beneden dan in de weken daarvoor.

Mijlpalen in strijd tegen coronavirus

In de afgelopen week werden meerdere mijlpalen gevierd in de strijd tegen het coronavirus. Zo werden er zaterdag geen nieuwe coronagerelateerde sterfgevallen gemeld.

Het was voor het eerst sinds begin september dat in Nederland binnen één etmaal geen melding werd gemaakt van iemand die met COVID-19 kwam te overlijden.

Daarbij werden er in het afgelopen etmaal geen nieuwe ic-opnames gemeld. Tien maanden geleden, op 26 augustus 2020, werd voor het laatst 24 uur lang geen nieuwe coronapatiënt opgenomen op Nederlandse ic's.