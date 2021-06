De Gezondheidsraad oordeelt dinsdag dat alle jongeren vanaf twaalf jaar gevaccineerd kunnen worden, als zij dat willen. Waarom moet ook de jongere leeftijdsgroep geprikt worden, als zij in vrijwel alle gevallen weinig merken van de coronabesmetting?

Het korte antwoord is: het levert zowel de jongeren als de oudere leeftijdsgroepen gezondheidswinst op. Want hoewel de meeste jongeren weinig last ervaren van een besmetting, kan in zeldzame gevallen wel een ernstige ontstekingsreactie optreden; MIS-C. Daarbij worden meerdere orgaansystemen aangevallen - zoals het hart en de spijsverteringsorganen - waardoor levensbedreigende situaties kunnen ontstaan.

Vaccineren kan die al zeer zeldzame situaties verder uitsluiten. Sinds de coronapandemie is MIS-C 83 keer voorgekomen bij kinderen en adolescenten, schrijft de raad. Het werkelijke aantal ligt vermoedelijk hoger, omdat de registratie achterloopt. Voor zover bekend is geen kind of adolescent aan de complicatie overleden.

Prikken levert ook indirecte gezondheidswinst op

Ook als MIS-C niet optreedt, moeten er alsnog af en toe jongeren naar het ziekenhuis vanwege een besmetting. Volgens de raad zijn sinds september 101 jongeren in de leeftijd van dertien tot zeventien jaar opgenomen in het ziekenhuis. Twee adolescenten in de leeftijdsgroep vijftien tot negentien jaar kwamen te overlijden. Zij hadden beiden onderliggende medische aandoeningen.

Vaccineren gaat de virusverspreiding tegen, waardoor minder jongeren besmet raken en ernstig ziek worden. Bij minder besmettingen in de samenleving hoeven tevens minder coronamaatregelen van kracht te zijn, zoals quarantaineperiodes en het sluiten van scholen of klassen. Dat voorkomt een negatief effect op de mentale gezondheid van jongeren, aldus de raad.

Gevaccineerde jongeren dragen virus minder snel over aan ouderen

Het vaccineren van jongeren kan er ook voor zorgen dat minder ouderen ernstig ziek raken, omdat vaccins tot op zekere hoogte virusverspreiding tegengaan, schrijft de Gezondheidsraad.

Het RIVM heeft onder meer berekend dat het vaccineren van jongeren vanaf twaalf jaar een positief effect heeft op het reproductiegetal, hoeveelheid ziekenhuis- en ic-opnames en sterftecijfers. Een coronagolf in het najaar zou grotendeels voorkomen kunnen worden.

Belangrijk: jongeren kiezen zelf of zij geprikt worden

Volgens de Gezondheidsraad is het van groot belang dat jongeren zelf kiezen of zij geprikt worden of niet. Zestien- en zeventienjarigen mogen de beslissing alleen nemen. Bij twaalf- tot en met vijftienjarigen gebeurt dat in overleg met de ouders. Als er echter onenigheid is over de beslissing, geeft de mening van het kind de doorslag.

De raadsleden adviseren de overheid om zo snel mogelijk alle benodigde informatie toegankelijk te maken voor jongeren, en het begrijpelijk aan hen te presenteren.