Het demissionaire kabinet wil zelftests "huis aan huis" gaan verspreiden, zegt demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) dinsdag na het coronaoverleg van het kabinet. Terugkerende vakantiegangers worden er dringend toe opgeroepen bij thuiskomst zo'n zelftest te doen.

Voordat zij naar hun werk of school gaan, moeten mensen zich vooral laten testen, aldus De Jonge. Het is nog niet bekend hoe de zelftests precies huis aan huis zullen worden verspreid.

De oproep is in principe bedoeld voor mensen die in het buitenland zijn geweest, maar het kan ook geen kwaad als mensen hun vakantie in Nederland hebben doorgebracht, meldt een woordvoerder van het departement. Het gaat ook om mensen die al zijn gevaccineerd of corona hebben gehad. Ook zij kunnen het virus overbrengen, maar in hoeverre dat het geval is, is nog niet precies duidelijk. Zelftests zijn ook te koop in veel winkels. Ze kosten een paar euro per stuk.

Mensen die terugkeren uit een zeerhoogrisicogebied moeten nog wel in quarantaine. Voor hen geldt een wettelijke quarantaineplicht van tien dagen of de helft daarvan als zij op de vijfde dag negatief worden getest op corona. Overtreding van deze isolatieregel wordt beboet met 339 euro.

Vakantiegangers met klachten en jongeren kunnen zich bij GGD laten testen

De oproep geldt alleen voor vakantiegangers die zonder klachten weer voet op de Nederlandse bodem zetten. Terugkerende vakantiegangers die klachten hebben die bij het coronavirus passen, moeten zich laten testen bij de GGD.

Jongeren zijn volgens De Jonge de grootste risicogroep; zij kunnen zich bij de GGD's laten testen. "Voor jongeren zeggen we: de rode loper uit, ga naar de GGD als je terugkomt van vakantie, laat je testen." Anderen kunnen een zelftest afnemen voordat ze na hun vakantie teruggaan naar kantoor.

De minister maakte vorige week al bekend dat hij eenmalig zelftests beschikbaar wil stellen, maar dat nog niet duidelijk is hoe de verspreiding daarvan georganiseerd zal worden. Dat wordt nog uitgezocht, aldus De Jonge.