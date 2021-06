Twaalf- tot en met zeventienjarigen die gevaccineerd willen worden kunnen geprikt worden met het Pfizer-vaccin. Dat adviseert de Gezondheidsraad dinsdag aan het demissionaire kabinet. De raad concludeert dat de coronaprik jongeren gezondheidswinst oplevert én de rest van de samenleving erdoor beter beschermd wordt.

Het Pfizer-vaccin was door de Europese medicijnautoriteit EMA al goedgekeurd voor kinderen vanaf 12 jaar. De Gezondheidsraad maakte een juridische afweging - of het mogelijk is om alle jongeren in te enten - en een ethische afweging - of het te verantwoorden is dat jongere leeftijdsgroepen geprikt worden. Kinderen en jongeren worden immers meestal niet ernstig ziek na een coronabesmetting, schrijft de raad.

COVID-19 kan kinderen echter wél problemen opleveren. Zo kan in extreem zeldzame gevallen een ernstige ontstekingsreactie optreden en kunnen kinderen long-COVID-19 krijgen, oftewel langdurige klachten na de besmetting.

Als de jongeren gevaccineerd worden, zal er minder virusverspreiding plaatsvinden in de leeftijdsgroepen, beargumenteert de raad. "Daarmee komt er ook een kleinere kans op beperkende maatregelen die een negatieve invloed op hen hebben, zoals quarantaine of het sluiten van scholen of klassen."

Vaccineren van jongeren kan coronagolf in najaar grotendeels voorkomen

De Gezondheidsraad wijst tevens op het effect van vaccineren voor de winter. Volgens het RIVM zal het vaccineren van twaalf- tot en met zeventienjarigen een mogelijke coronagolf in het najaar grotendeels kunnen voorkomen. Als jongeren geprikt worden, zal het dus op den duur ook de ziektelast bij volwassenen terugdringen.

De raadsleden erkennen dat aan het vaccineren kleine nadelen kleven, zoals de bijwerkingen van het Pfizer-vaccin. De meeste bijwerkingen - zoals hoofdpijn en vermoeidheid - verdwijnen al na enkele dagen.

Volgens de Gezondheidsraad is het van groot belang dat de jongeren zelf een goed geïnformeerde keuze kunnen maken. Daarom moet het kabinet ervoor zorgen dat alle informatie toegankelijk en begrijpelijk wordt gemaakt voor de doelgroep.

Kinderen van 16 en 17 mogen zelf beslissen of ze een coronaprik krijgen. Bij 12- tot 15-jarigen moet dat in overleg met de ouders gebeuren. Als het kind en de ouders het niet eens worden, geeft de mening van het kind de doorslag. Het advies geldt ook voor Caribisch Nederland.