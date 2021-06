Het demissionaire kabinet neemt het advies van de Gezondheidsraad over om alle jongeren van twaalf tot en met zeventien jaar die dat willen te vaccineren met het Pfizer-vaccin. Dinsdag oordeelde de raad dat het inenten van jongeren voordelen biedt, omdat het zowel hun als de rest van de samenleving gezondheidswinst oplevert.

In Nederland zijn circa 1,1 miljoen 12 tot en met 17-jarigen. Zij kunnen naar verwachting vanaf volgende week terecht voor een Pfizer-prik. Vanaf vrijdag worden de eerste uitnodigingen verstuurd. Voor het begin van het nieuwe schooljaar zouden alle jongeren gevaccineerd moeten zijn.

Alle volwassenen kunnen al terecht voor een coronaprik. Recent zijn zeker tienduizend Pfizer-vaccins extra beschikbaar gekomen, omdat zo'n tien- tot twintigduizend achttienplussers met een vaccinatieafspraak voor Pfizer kozen voor het Janssen-vaccin.

Volgens de raad wegen de voordelen van het vaccineren op tegen de nadelen. Hoewel een kind normaliter relatief weinig last ervaart van een coronabesmetting, bestaat de kans wel dat diegene alsnog ernstig ziek kan worden. Dat terwijl de nadelen - de mogelijke bijwerkingen van de Pfizer-prik, zoals hoofdpijn en vermoeidheid - binnen enkele dagen verdwijnen.

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) schrijft in een Kamerbrief dat hij studies naar de werking van het Pfizer-vaccin bij jongeren heeft meegewogen en het vaccin veilig en effectief acht. Ook benadrukt De Jonge dat de Europese medicijnautoriteit EMA het vaccin veilig heeft verklaard voor jongeren.

Er komt een speciale pagina (www.coronavaccinatie.nl/jongeren) waarop jongeren alle informatie kunnen beoordelen over coronavaccinaties. Daarnaast gaat het ministerie informatie verspreiden via diverse mediakanalen voor de doelgroep en komen via media als VICE en FunX vraag-en-antwoord-sessies.

Vaccineren van jongeren kan coronagolf in najaar grotendeels voorkomen

Het vaccineren van jongeren kan tevens een coronagolf in het najaar grotendeels voorkomen, beargumenteert de raad, omdat er minder virusverspreiding plaats zal vinden. Dat beschermt ook de oudere leeftijdsgroepen. Voor jongeren zelf betekent het ook een kleinere kans op "beperkende maatregelen die een negatieve invloed op hen hebben, zoals quarantaine of het sluiten van scholen", schrijft de raad.

Het advies van de Gezondheidsraad helpt ook jonge gezinnen in de aankomende vakantieperiode. Veel landen eisen dat kinderen vanaf jonge leeftijden gevaccineerd moeten zijn, anders moeten zij bij aankomst in het land een negatieve testuitslag overhandigen. Die testen kunnen vanaf woensdag gratis aangevraagd worden.