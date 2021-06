Het afgelopen weekend is het niet overal goed gegaan met het toegangstesten bij bijvoorbeeld nachtclubs, erkent demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) maandag. Hij benadrukt dat portiers beter moeten controleren.

Er kwamen meldingen dat bezoekers naar binnen konden met het toegangsbewijs van iemand anders. Ook waren er lange wachttijden bij Testen voor Toegang, waar mensen een toegangstest kunnen laten doen. Het ministerie van Volksgezondheid gaat in kaart brengen waar het afgelopen weekend niet goed ging, zegt een woordvoerder.

Door middel van toegangsbewijzen kunnen gelegenheden weer open zonder dat 1,5 meter afstand tot elkaar nodig is. Bezoekers laten via de CoronaCheck-app dan zien dat ze een toegangstest hebben ondergaan, of al zijn gevaccineerd. Zij krijgen in de app een QR-code, die een portier moet scannen. Per 1 juli krijgt men ook een 'groen vinkje' in de app als iemand onlangs is hersteld van corona.

Om te voorkomen dat mensen elkaars toegangsbewijs gebruiken om naar binnen te gaan, staan bij de QR-code ook de twee eerste letters van iemands voornaam en achternaam, oftewel iemands initialen. Bijvoorbeeld een portier moet daarom ook om iemands identiteitsbewijs vragen om te controleren of de initialen kloppen. Omwille van privacy is gekozen om niet iemands hele naam te tonen in de app.

De Jonge benadrukt dat portiers goed moeten handhaven en niet alleen de QR-code uit de CoronaCheck-app moeten scannen, maar ook de identiteit van de bezoeker moeten checken. Ook zegt de minister in gesprek te gaan met Stichting Open Nederland, die verantwoordelijk is voor Testen voor Toegang.

"Volgend weekend zal het beter gaan", verzekert De Jonge. Of de problemen van afgelopen weekend tot besmettingen hebben geleid, kon hij niet zeggen.

Grapperhaus: 'Misbruik van systeem onverstandig'

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) was niet te spreken over mensen die misbruik hadden gemaakt van toegangsbewijzen van een ander. "Je weet dat er een mogelijkheid is dat je corona hebt. Dan ga je ergens naar binnen waar geen 1,5 meter is en dan ga je nogal wat veroorzaken. Dat is buitengewoon onverstandig, om het zacht uit te drukken."

"En als dat, zoals zaterdag, betekent dat je er een keer niet in kan, nou ja, de afgelopen anderhalf jaar hebben we allemaal teleurstellingen gehad", vervolgde Grapperhaus. "Doe het niet", zei hij vermanend tegen de misbruikers van het toegangssysteem.