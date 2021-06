Het aantal coronagerelateerde sterfgevallen is in Suriname de vijfhonderd gepasseerd, blijkt uit het coronadashboard van het land. Ruim 40 procent van alle sterfgevallen (205) werd in juni geregistreerd.

Suriname kampt sinds eind mei met een zware golf aan coronabesmettingen, die door president Chan Santokhi "onbeheersbaar" werd genoemd. In het afgelopen etmaal ging het om 189 positieve tests, terwijl 'slechts' 562 tests werden afgenomen. Dat betekent dat een op de drie testen positief was. In Nederland ligt het percentage positieve tests op zo'n 4 procent.

Op intensivecareafdelingen worden 35 COVID-19-patiënten behandeld, waarmee vrijwel alle ic-bedden in het land bezet zijn. Starnieuws berichtte in mei dat de ic-capaciteit nog iets verder kon worden opgerekt, maar dat het ook ontbrak aan voldoende ic-personeel. Vanwege de oplaaiing van het coronavirus dreigde het scenario dat ziekenhuizen niet meer aan iedereen hulp kunnen verlenen. Er is inmiddels ook Nederlands medisch personeel in Suriname actief.

Hoewel dagelijks nog altijd relatief grote aantallen besmettingen en coronagerelateerde sterfgevallen worden gemeld, versoepelde Santokhi op 17 juni de zware lockdown in het land. Op zondagen moeten inwoners binnenblijven en op overige dagen geldt van 18.00 tot 6.00 uur een avondklok. Die maatregelen blijven nog zeker één week van kracht, tot en met 5 juli.

De president ziet vaccins als een van de belangrijkste wapens tegen het coronavirus. De vaccinatiecampagne komt in Suriname echter maar traag op gang: tot dusver is 7 procent van alle volwassenen volledig ingeënt en kregen drie op de tien achttienplussers hun eerste prik.

Aan het einde van het jaar moet drie kwart van de bevolking zijn gevaccineerd tegen COVID-19, vertelde Santokhi zondag. Om dat doel te halen moeten meer overeenkomsten worden gesloten met andere (buur)landen voor de levering van vaccins. Zo hoopt Suriname onder meer op vaccins uit de Verenigde Staten.