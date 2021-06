In de teststraten van Testen voor Toegang is het zaterdag opnieuw druk. Dat zegt de Stichting Open Nederland, het bedrijf achter deze testfaciliteit. Hoewel het net als vrijdag op meerdere plekken volgeboekt is, lijkt alles op dit moment "goed door te lopen", aldus de organisatie.

Met ingang van de nacht van vrijdag op zaterdag zijn de toegangsregels voor clubs, discotheken en cafés versoepeld. Door de versoepeling van de coronaregels kunnen mensen met een negatieve toegangstest zich weer in het uitgaansleven begeven zonder dat ze 1,5 meter afstand hoeven te houden.

Mensen die zich vrijdag meldden bij de teststaat moesten soms uren wachten. Deze vertraging had te maken met een hackpoging. De poging om van buitenaf het systeem binnen te dringen, leidde tot technische problemen en lange wachttijden. Op onder meer Instagram is te zien dat mensen ook zaterdag lang in de rij moeten staan. Of dat nog steeds te maken heeft met de hackpoging van vrijdag, is niet bekend.

Sowieso wordt de testcapaciteit bij Testen voor Toegang volgend weekend opgeschroefd. Daarvoor worden de openingstijden verruimd zodat de capaciteit met 50 procent toeneemt. Vanaf komende woensdag kunnen ook grote evenementen zoals festivals weer plaatsvinden op voorwaarde van een coronatestbewijs.