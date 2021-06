De politie heeft andere prioriteiten dan het handhaven van de coronamaatregelen. Dat laat Willem Woelders, de nationaal commandant voor de coronacrisis bij de politie, weten in het radioprogramma NOS Radio 1 Journaal.

De reguliere criminaliteit vereist volgens Woelders na de versoepelingen weer meer aandacht van de politie. Het politiepersoneel zou ook nog zo'n 200.000 overuren hebben gemaakt, die nog gecompenseerd moeten worden.

"Corona is nog maar een heel klein gedeelte van ons takenpakket", aldus Woelders. "We zullen met name kijken naar excessen, bijvoorbeeld illegale feesten waar mensen zich niet houden aan de 1,5 meter."

Woelders zegt dat de politie bij excessen wel handhavend zal optreden. "Dat zal vaak met een waarschuwing zijn. In het uiterste geval kan er een boete uitgeschreven worden, maar dat is niet de doelstelling."

'Meer excessen hoeft niet uit te komen'

Speculaties over meer coronagerelateerde excessen door de versoepelingen hoeven wat Woelders betreft niet per se bewaarheid te worden. "Iedereen heeft anderhalf jaar mogen ervaren wat de ellende is geweest van corona. Je mag ook verwachten dat mensen zich binnen de mogelijkheden toch aan een aantal regels houden."

De digitale criminaliteit, zoals WhatsApp- en Marktplaats-fraude, is volgens Wolders sinds de coronacrisis wel sterk toegenomen. De politiecommandant ziet de groei wel afvlakken. Volgens hem is de criminaliteit als geheel "gelukkig" nog niet op het niveau van voor de coronacrisis.

Minister verwachtte minder inzetbaarheid politie bij evenementen

Politie en hulpdiensten zijn de komende tijd een stuk minder inzetbaar bij evenementen dan gebruikelijk, zei demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) op 19 juni namens het Veiligheidsberaad. Organisatoren zullen hierdoor mogelijk zelf veiligheidsmaatregelen moeten nemen.

De beperkte inzetbaarheid komt doordat veel medewerkers van politie en hulpdiensten sinds de uitbraak van COVID-19 veel en vaak meer dan gebruikelijk zijn ingezet. "Er komt een grens aan hun inzetbaarheid", aldus Grapperhaus.