Zaterdag (26 juni) markeert het einde van vrijwel alle coronamaatregelen. De mondkapjes kunnen op de meeste plaatsen worden afgezet en voor de horeca geldt geen sluitingstijd meer. Er verandert nog veel meer, maar let op: de anderhalvemetermaatregel blijft van kracht.

Waar blijft een mondkapje nog wel verplicht? Op plaatsen waar de 1,5 meter echt niet kan worden gehandhaafd. In het openbaar vervoer, het voortgezet onderwijs, op luchthavens en in vliegtuigen moet je dus nog altijd een mondmasker op. Ook GGD's laten de mondkapjesplicht in stand in bijvoorbeeld teststraten en prikstraten.

Je kunt weer met grote groepen bij elkaar thuis komen. Zo veel mensen als je wilt, zolang jullie 1,5 meter afstand houden. Tot zaterdag mochten er maximaal vier personen per dag langskomen. Ook buiten vervallen regels die groepsvorming beperken.

Je kunt weer vaker op kantoor werken. De thuiswerkregel is een van de oudste maatregelen die wordt versoepeld. Al vanaf 13 maart 2020 was het devies om zoveel mogelijk thuis te werken. Vanaf zaterdag mogen werknemers de helft van hun werkweek op kantoor afwerken, mits er afstand kan worden gehouden.

Je kunt weer dansen in nachtclubs en feestcafés. Ondernemers moesten hun zaak ruim één jaar en drie maanden gesloten houden, maar kunnen vanaf zaterdag weer gasten ontvangen. Bezoekers moeten wel kunnen aantonen dat zij gevaccineerd zijn tegen het coronavirus of recent negatief zijn getest.

Je kunt weer naar de bioscoop, poppodia en horeca. Op plaatsen waar men een vaste zitplek heeft, blijft de anderhalvemeterregel gelden. De bezoekers moeten geregistreerd staan én vooraf moet een checkgesprek plaatsvinden.

Voor doorstroomlocaties als musea geldt een maximumcapaciteit van één bezoeker per 5 vierkante meter. Net zoals in de horeca zijn een gesprek vooraf en registratie verplicht. Als een instelling gebruikmaakt van coronatoegangsbewijzen, vervalt de anderhalvemeterregel en het bezoekerslimiet.

Overigens is het voor evenementen waar een vergunning voor noodzakelijk is nog heel eventjes afwachten. Bij hen mag vanaf woensdag de vlag uit.

Je mag weer amateursportwedstrijden tegen elkaar spelen. Als publiek verleid kan worden om te komen kijken, dan zijn zij ook weer welkom, op 1,5 meter afstand van elkaar. Voor topsporters verandert er niets.

Je kunt weer drank kopen wanneer je wilt. Het verbod om alcohol te verkopen na 22.00 uur vervalt per direct én het is weer mogelijk om in de openbare ruimte alcohol te nuttigen. Wie zich geroepen voelt om met liedjes mee te zingen kan dat ook weer uit volle borst doen.

En wanneer verdwijnen de laatste regels?

Dat is nog niet duidelijk. Het kabinet zou half augustus bekijken wanneer de basisregels - dus het afstand houden, niezen in de elleboog en het veelvuldig wassen van de handen - geschrapt kunnen worden.

