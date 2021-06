De lange wachtrijen vrijdag voor wie een coronatest wil doen voor toegang tot een evenement, zijn veroorzaakt door een hack. Dat meldt Stichting Open Nederland, de organisatie achter het programma Testen voor Toegang.

De poging om van buitenaf het systeem binnen te dringen, leidde vrijdag tot technische problemen en dus tot lange wachttijden.

Volgens de organisatie wijst niets erop dat de hackers daadwerkelijk in het systeem hebben kunnen doordringen. Er zijn direct maatregelen genomen om verdere aanvalspogingen uit te sluiten en de systemen veilig te stellen.

Voorman Tom Middendorp van de Stichting Open Nederland zegt over de hackpoging: "Duizenden mensen kijken ernaar uit om voor het eerst in maanden weer een avond te gaan stappen en veel testlocaties zijn vandaag volgeboekt. Het is dan ook zeer teleurstellend om te zien dat iemand dit van buitenaf probeert te verstoren."

"Veiligheid heeft onze hoogste prioriteit en we hebben dit meteen kunnen adresseren", vervolgt hij. "Maar dit gaf wel vertragingen waardoor sommige mensen nu langer op hun testuitslag moeten wachten. Wij doen er samen met de testaanbieders dan ook alles aan om de achterstand weg te werken zodat iedereen straks van een mooie avond uit kan genieten."

De stichting doet met externe partijen verder onderzoek naar de aanvalspoging.

Vanaf zaterdag 1,5 meter losgelaten na test

Vanaf zaterdag hoeft de 1,5 meter niet in acht te worden genomen in clubs en discotheken als bezoekers een coronatoegangsbewijs kunnen laten zien. Dat mag behalve een bewijs van een negatieve test ook een vaccinatie- of herstelbewijs zijn. Ook voor evenementen of festivals kan dat worden gebruikt.

Een aantal testlocaties draait vrijdag op volle bezetting, liet Stichting Open Nederland eerder op de dag al weten. "We zien dat de testlocaties in onder andere Groningen, Utrecht en Amsterdam vrij druk zijn qua bezetting. Op die plekken kan de wachttijd sneller oplopen."

Volgens lokale media stonden er daardoor onder meer in Groningen en Utrecht lange wachtrijen en zijn er ook mensen weggestuurd, maar dat kon de woordvoerder niet bevestigen.