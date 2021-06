Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft donderdag zoals aangekondigd de reisadviezen aangepast van een groot aantal Europese landen. Landen als België, Griekenland, Frankrijk en Kroatië konden rekenen op een versoepeld reisadvies, waardoor Spanje een van de enige vakantielanden is die voorlopig oranje blijven. Tegelijkertijd oordeelde de Europese Unie positiever over Nederland.

Binnen de EU werden ook de kleurcodes aangepast van Estland, Litouwen en Slovenië. Daarbuiten ging het om Servië, Noord-Macedonië, Albanië, Libanon, Hongkong, Macau, Taiwan en de Verenigde Staten.

Voor alle bovengenoemde landen geldt nu kleurcode geel. Die kleurcode houdt in dat reizen weer mogelijk zijn, mits de reiziger veiligheidsvoorschriften in acht neemt. Bij terugkomst in Nederland hoeven reizigers niet in quarantaine en is een negatieve testuitslag niet nodig.

Voor één bestemming werd een zwaarder advies afgegeven. Voor de regio rond de Portugese hoofdstad Lissabon geldt nu kleurcode oranje, omdat de deltavariant - voorheen de Indiase variant genoemd - er prominent aanwezig is. In België blijft de regio rond Brussel 'oranje', terwijl in Griekenland hetzelfde geldt voor Athene.

Het ministerie waarschuwt voor inreisbeperkingen. Zo staan onder meer de Verenigde Staten geen vakantiereizen toe, schrijft het ministerie.

Bekijk de actuele reisadviezen voor Europese landen in de onderstaande kaart.

Actuele reisadviezen voor Europese landen

Europese autoriteiten positiever over Nederland

Europese autoriteiten bestempelen Nederland sinds donderdag als deels oranje en groene zone. Voor ons land gold kleurcode rood, waarmee buitenlanders worden afgeraden om af te reizen naar Nederland.

De kaart is gebaseerd op het aantal positieve tests in de afgelopen veertien dagen. Er wordt ook gekeken naar het percentage positieve tests van het totale aantal uitgevoerde tests. Dat Nederland niet langer rood is, kan positieve gevolgen hebben voor buitenlandse vakanties.

RIVM-topvrouw Aura Timen verwachtte al dat de kleurcode van Nederland binnenkort zou veranderen. Het percentage positieve testen in Nederland kwam de afgelopen week uit op 4,3 procent, terwijl er nog altijd volop wordt getest. "Dat gaf ons reden tot blijdschap."