Het bron- en contactonderzoek dat verricht wordt na een positieve coronatest wordt volgende week afgeschaald, meldt de NOS donderdag. Daarnaast hoeven gevaccineerde huisgenoten en vrienden niet meer in quarantaine als zij recent nog in contact waren met besmette Nederlanders.

Er kleeft een voorwaarde aan het ontlopen van de quarantaine: men moet sinds twee weken volledig gevaccineerd zijn of in het afgelopen half jaar positief zijn getest op het virus, én hersteld zijn. Als iemand nog maar één prik heeft gehad of geen enkele, dan moet die persoon alsnog tien dagen in quarantaine. Na vijf dagen kan de quarantaine worden beëindigd na het afnemen van een negatieve coronatest.

Het Outbreak Management Team zou voorstander zijn van het nieuwe beleid, omdat steeds meer Nederlanders door hun vaccinatie beschermd worden tegen het coronavirus. Volgens de omroep neemt het kabinet het advies over.

Volgens de NOS is nog niet duidelijk hoe het nieuwe bron- en contactonderzoek eruit komt te zien. Aan die plannen wordt nog gewerkt. Vermoedelijk moet een besmette persoon zelf zijn huisgenoten en nauwe contacten informeren, en gaat de GGD alleen nog op zoek naar de bron van de besmetting. Als een persoon zelf niet zijn nauwe contacten kan informeren, doet de GGD dat voor diegene.

Experts vermoeden dat er voldoende zicht gehouden wordt op het virus als het bron- en contactonderzoek wordt afgeschaald. Daarbij is rekening gehouden met een opmars van de deltavariant - voorheen ook wel Indiase variant genoemd.