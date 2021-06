Het percentage van bloeddonoren met antistoffen tegen corona is toegenomen tot 69,5 procent, dat meldt bloedbank Sanquin. De voornaamste reden voor de stijging is de toenemende vaccinatiegraad.

Dat is onder meer terug te zien in de verschillende percentages per leeftijdscategorie. Van de donors boven de 61 jaar heeft bijvoorbeeld ruim 90 procent antistoffen tegen corona. In die groep zijn relatief de meeste mensen gevaccineerd.

Bij donors tussen de 51 en de 60 is het percentage bloeddonoren met antistoffen gestegen van 54 procent tot meer dan 80 procent. Begin deze maand meldde Sanquin dat 54 procent van de bloeddonoren antistoffen tegen corona in het lichaam had.

Door nieuwe, meer besmettelijke varianten van het virus is het nog niet helder welk percentage mensen met antistoffen nodig is om verspreiding van het virus de kop in te drukken. Als het vaccinatieproces doorgaat zoals gepland dan hoopt Sanquin al in juli de grens van de 80 procent te passeren.